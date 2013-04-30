لیگ بین المللی اسکی اسنوبرد در دیزین برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علي عمران سولقاني گفت: مرحله نهایی پنجمین دوره مسابقات لیگ بین المللی اسکی اسنوبرد روزهای دوازدهم و سيزدهم اردیبهشت ماه جاری در پیست بین المللی دیزین برگزار می شود. در این رقابت ها حدود 40 اسکی باز که 10 اسكي باز از آنان را بانوان تشکیل می دادند از هشت باشگاه شامل میهن، ورمیکا، عقاب ، مکارونی مک ، هایپ ، مبل منارک و هیاتهای اسکی تهران و البرز به مدت دو روز در رشته های پارالل مارپیچ کوچک و مارپیچ بزرگ ( ژیان ) به رقابت می پردازند.

علی عمران سولقانی افزود: قرار بود این رقابت ها در پیست بین المللی توچال تهران برگزار شود که به علت آماده نبودن، این مسابقات در دیزین برگزار می شود.

وی گسترش و رونق ورزش اسکی اسنوبرد، تقویت تیم های ملی و کسب سهمیه برای رقابت های المپیک 2014 سوچی روسیه را از اهداف برگزاری این مسابقات ذکر کرد و گفت: این رقابت ها به علت ارزیابی نتایج آن و کسب امتیاز لازم برای شرکت در المپیک، بین المللی محسوب می شود.

سولقانی بیان کرد: با توجه به بارش های اخیر پیست قله دیزین اکنون پوشیده از برف بوده و زمینه لازم را برای برگزاری این رقابت ها فراهم کرده است .

وی یادآورشد: در پیست های بین المللی اسکی دیزین استان البرز و توچال تهران به علت داشت برف لازم تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری در قسمت قله می توان برنامه های آموزش، تمرین و مسابقات اسکی را اجرا کرد.