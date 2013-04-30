20 درصد پیشرفت فیزیکی در طرح تعریض باند فرودگاه سمنان/ طرح نیازمند 120 میلیارد ریال اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر باغبان عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان عمران شهرداری سمنان با اشاره به توافقات صورت گرفته با شرکت فرودگاه های کشور و استانداری سمنان برای تامین مصالح مورد نیاز برای اصلاح باند فرودگاه سمنان گفت: سهم هریک از این نهادها 50 درصد است.

طرح تطویل و تعریض باند فرودگاه سمنان نیازمند 120 میلیارد ریال اعتبار

وی با اشاره به اختصاص 10 میلیارد ریال اعتبار به طرح تطویل و تعریض باند فرودگاه سمنان در قالب مصوبات چهارمین سفر ریاست جمهوری به استان سمنان اظهار داشت: 120 میلیارد ریال تا اتمام طرح نیاز است و تاکنون بالغ بر سه میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شده است.

مدیر عامل سازمان عمران شهرداری سمنان با بیان این که تاکنون یک پنجم از قیر مورد نیاز تامین و وارد کارخانه آسفالت شهرداری سمنان شده است گفت: اجرای ادامه عملیات تطویل و تعریض منوط به تامین مصالح مورد نیاز است.

باغبان از نهادهای مرتبط و مسئول خواست نهایت همکاری را در خصوص در اختیار گذاشتن ماشین آلات مورد نیاز و تامین اعتبارات لازم با این سازمان داشته باشند و تصریح کرد: وجود سوله های آتش نشانی، ترمینال، ساختمان پلیس و بخش ایمنی پرواز در فرودگاه سمنان ضروری است که برخی از این ابنیه موجود و برخی نیازمند احداث است.

به گفته وی، بر اساس توافق استاندار سمنان و مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور این طرح قراراست سوم خرداد امسال به بهره برداری برسد.

ساخت چهار پل طی سه سال در سمنان

مدیر عامل سازمان عمران شهرداری سمنان همچنین با اشاره به اجرای طرح‌های عمرانی متعدد در این شهر از ساخت چهار پل طی سه سال در این شهرستان خبر داد و تصریح کرد: این پروژه‌ها با اتکاء به توان بومی استان و در مدت زمان مناسبی اجرایی شده‌اند که میانگین ساخت هر کدام از این پل‌های درون شهری 274 روز بوده که حکایت از تلاش بی وقفه و توفیق شهرداری در عملیاتی کردن پروژه‌های درون شهری خود دارد.

باغبان ادامه داد: پل‌های شهید خالصی، شهید محب شاهدین، تقاطع غیرهم سطح امیر کبیر و پل شهید شاطری از جمله پروژه‌های شهری هستند که در این سه سال ساخته شده‌اند.

مدیر عامل سازمان عمران شهرداری سمنان با بیان اینکه پل شهید شاطری سمنان بزرگترین این پروژه‌ها و نخستین پل بزرگ زیر قوسی درون شهری کشور بود، تصریح کرد: پل زیر قوسی درون شهری شهید شاطری دارای 450 متر طول، عرشه فلزی پل به طول 300 متر، قوس دهنه میانی پل 66 متر و ارتفاع آن در بخش بالاترین دهنه میانی نیز 12 متر است.

وی با بیان اینکه ساخت یکی از این پل‌ها بصورت زیر گذر و مابقی آنها بصورت روگذر ساخته شده‌اند، خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه‌ها به روان‌سازی ترافیک در سطح شهر سمنان کمک شایانی کرده و علاوه بر آن به ارتقای دانش فنی مهندسین فعال در مجموعه سازمان عمرانی شهرداری و مهمتر از آن به بومی‌سازی صنعت پل‌سازی در شهر سمنان کمک کرده است.

باغبان، اضافه کرد: این سازمان در همین بازه زمانی سه ساله طرح‌ها و پروژه‌های دیگری انجام داده و یا طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی دیگری در سطح این شهر در دست اجرا یا مطالعه دارد که بوستان 9 دی بوستان، بوستان پیامبر اعظم(ص)، اجرای پروژه‌ای در سایت مسکن مهر، پل تقاطع غیر همسطح در دست مطالعه شهید ترحمی خیرآباد، پارکینگ ایران زمین و ... از این جمله است.

تولید سالانه 66 هزار تن آسفالت در شهرداری سمنان

مدیر عامل سازمان عمران شهرداری سمنان همچنین از تولید سالانه 66 هزار تن آسفالت در شهرداری سمنان خبرداد و گفت: این محصولات تولیدی شامل آسفالت بیندر و توپکار است

وی افزود: این تولیدات در آسفالت خیابان‌ها و معابر شهری و روستاهای اطراف شهرستان سمنان به مصرف می‌رسد.

باغبان با اشاره به تولید آسفالت رنگی برای نخستین بار در کشور در استان سمنان، از تولید 90 تن آسفالت رنگی برای نخستین بار در شهرداری سمنان خبر داد و خاطرنشان کرد: سازمان عمران به منظور بهره‌برداری از تکنولوژی‌های نوین و تولیدات و محصولات جدید به تولید آسفالت رنگی، بتن رنگی و آسفالت پلیمری اقدام می‌کند.

وی اظهار کرد: یکی از مزایای این تولیدات نوین، کاهش قیر مصرفی، زیبایی و جذابیت‌های بصری و دوام و استحکام این تولیدات است که به واسطه تمایز و تفاوت‌های ظاهری می توان از آنها در بحث ترافیکی از آن بهره گرفت.

تولید بالغ بر 15 هزار مترمکعب بتن در شهرداری سمنان

مدیر عامل سازمان عمران شهرداری سمنان با اشاره به محصولات تولیدی کارخانه فرآورده‌های بتنی شهرداری سمنان، تصریح کرد: سال گذشته بالغ بر 15 هزار مترمکعب بتن در کارخانه فرآورده‌های بتنی این شهرداری تولید شد که رکورد خوبی در شهرستان بود.

باغبان اضافه کرد: سازمان عمران شهرداری بیش از 80 درصد تولیدات بتنی و نیازمندی‌های خود از جمله بتن آماده که دارای نشان استاندارد است را در فعالیت‌های عمرانی شهرداری مصرف و 20 درصد مازاد تولید کارخانه نیز در بازار آزاد به فروش می رسد.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری سمنان همچنین از تولید آزمایشی 200 مترمکعب بتن رنگی خبرداد و گفت: تولیدات بتنی شهرداری سمنان شامل شن، ماسه، بتن آماده، کف پوش و جدول است.

باغبان در خاتمه، از اجرای پروژه‌ها و طرح‌های جدید شهری در برنامه‌های آینده مدیریت شهری سمنان خبر داد و خاطرنشان کرد: احداث پارک کوهستان، کمربندی جنوب شهر، بهینه سازی مناظر شهری، سیستم روشنایی، آسفالت خیابان ها و معبر، ترمیم جداول و احداث بوستان‌های جدید از دیگر طرح‌ها و پروژه‌های شهرداری سمنان در آینده است.