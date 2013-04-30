افرادی وارد شوراها شوند که روحیه خدمت به مردم را داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود ترابی شامگاه دوشنبه در دیدار با اعضای شوراهای اسلامی شهر و شهرستان دامغان در محل دفتر امام جمعه این شهر به نقش و جایگاه شوراهای اسلامی پرداخت و افزود: افرادی که از روحیه خدمتگزاری برخوردار نیستند نباید وارد این عرصه شوند و باید از همین الان کناره گیری کنند.

وی تشکیل شوراهای اسلامی را از جمله یادگارهای با ارزش معمار کبیر انقلاب اسلامی ذکر کرد و افزود: باید بکوشیم از این یادگار با ارزش به خوبی حراست و پاسداری شود که هدف از تشکیل آن فقط خدمت و خدمتگزاری هر چه بیشتر به مردم است.

امام جمعه دامغان یادآور شد: شوراهای اسلامی یک نهاد مهم و تاثیرگذار در تصمیم گیری و تصمیم سازی برای توسعه کشور، استان و شهرستان به حساب می آید و از یک اهمیت و جایگاه والایی برخوردار است.

ترابی خواستار ارتقای جایگاه شوراها در تصمیم گیری های شهرستان شد و تاکید کرد: اعضای شوراهای اسلامی با ارائه بهترین خدمات به مردم، اعتماد و همراهی ایشان با این نهاد قانونی را افزایش دهند.

وی با یادآوری اینکه اعضای شوراها با رای مستقیم مردم روی کار می آیند و باید خود را مدیون مردم بدانند، گفت: هر چه خدمت به مردم در شوراها افزایش پیدا کند مردم نیز همراهی و همکاری خود را در تمامی بخش ها با شوراها افزایش خواهند داد.

رضا زارع زاده رئیس شورای اسلامی شهر و شهرستان دامغان نیز در ابتدای این دیدار به بیان گزارشی از عملکرد و فعالیت شش ساله دوره سوم شوراهای اسلامی شهر و شهرستان دامغان پرداخت.

