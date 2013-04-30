سال گذشته 627 هزارمعتاد در زنجان تحت پوشش طرح پیشگیری از اعتیاد قرار گرفتند

یوسف بیانلو در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری 16 همایش مختلف با موضوع اعتیاد افزود: در این مدت 12 جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در استان برگزار شد.

وی اظهار داشت: در این مدت 87 نمایشگاه نیز با موضوع اعتیاد در استان برگزار شد.

کارشناس فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان زنجان گفت: در استان زنجان باید نقاط پر خطر شناسایی شود و در این نقاط برنامه ها و اقدامات پیشگیرانه در دستور کار قرار گیرد.

بیانلو تاکید کرد:در استان باید بانک جامع اطلاعاتی راه اندازی شود چرا که در حوزه مواد مخدر بانک اطلاعاتی وجود ندارد.

وی در ادامه افزود:استان زنجان کمترین اعتیاد را در کشور دارد پس می توان گفت این استان با اجرای برنامه های فرهنگی در چند سال گذشته توانسته از افزایش معتاد در جامعه جلوگیری کند.

کارشناس فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان زنجان یاد آورشد: صدا و سیما و رسانه ها در امر پیشگیری از اعتیاد بسیار موثر هستند چرا که رسانه ها به عنوان یک نهاد فرهنگی در این امر می توانند مثمر ثمر واقع شوند.