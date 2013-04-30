56 درصد مشکلات واحد های تولیدی استان زنجان بانکی است

ابوالفضل بیات در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از سه ماهه چهارم سال 90 دبیرخانه پیگیری مسائل و مشکلات بنگاه های اقتصادی استان در اتاق بازرگانی تشکیل شده است، افزود: تا کنون 73 جلسه تشکیل و به مشکلات طرح شده تعداد 185 واحد تولیدی در استان رسیدگی و تصمیم گیری شده است.



وی 56 درصد مشکلات 185 واحد تولیدی استان را مربوط به بانک ها دانست و افزود: 22 درصد مشکلات مربوط به نقدینگی، پنج درصد محیط زیست، چهار درصد تامین اجتماعی و سه درصد باقی مانده نیز مربوط به دستگاه های اجرایی آب، برق و گاز و شهرداری بوده است.



مسئول دبیر خانه کمیته پی گیری مسایل و مشکلات بنگاه های اقتصادی استان زنجان ادامه داد: 85 درصد از مشکلات طرح شده واحد های تولیدی استان منتج به نتیجه شده است و چند درصد باقی مانده به دلیل عدم پیگیری مدیران واحد های تولیدی و در برخی موارد نیز فرا استانی بودن مشکلات حل نشده است.



بیات، با بیان اینکه جلسات کمیته پیگیر مشکلات واحد های تولیدی در سال جاری به صورت هفتگی در روزهای یکشنبه در اتاق بازرگانی تشکیل می شود افزود: بررسی مشکلات به دیگر بخش های اقتصادی مانند صنعت، معدن و کشاورزی نیز در دستور کار قرار دارد.



وی تاکید کرد: مدیران واحد های تولیدی می توانند ضمن مراجعه به دبیرخانه کمسیون مستقر در اتاق بازرگانی نسبت به طرح مشکلات اقدام نموده و برای بررسی و برون رفت از مشکلات واحد های تولیدی اعم از بانکی، بیمه، مالیات و غیره تقاضا نمایند.