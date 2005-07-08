تيم ملي جودو روز يكشنبه با 9 جودوكار به فرانسه مي رود

به گزارش خبرنگار" مهر" اين تيم براي حضوردريك اردوي مشترك بين المللي بامداد يكشبنه تهران به مقصد مسكو ترك مي كند تا ازآن طريق راهي پاريس محل برگزاري اين اردو شود.

وحيد سرلك و مسعود حاجي آخوندزاده در وزن 60- كيلوگرم، آرش ميراسماعيلي در وزن 66- كيلوگرم، حامد ملك محمدي در وزن 73- كيلوگرم، رضاچاه خندق دروزن 81- كيلوگرم، حسين قمي در90- كيلوگرم، عباس فلاح در 100- كيلوگرم، محمد رضا رودكي در وزن 100+ كيلوگرم و سيد محمود ميران دروزن آزاد با مربيگري عليرضا اميني و محمدرضا حاج يوسف زاده و مجيد زارعيان نفرات اعزامي هستند.

اردوي فرانسه 10 روز به طورخواهد انجاميد و كليه كشورهاي صاحب نام در جودو از جمله ژاپن ، كره، ايتاليا، آلمان، انگلستان ، روسيه، تركيه و ... در آن شركت مي كنند.

تيم ملي جودو خود را براي حضور در مسابقات جهاني كه شهريورماه برگزارمي شود، آماده مي كند.