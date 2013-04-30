هاشمی رأی برنده ای در میان مردم ندارد

به گزارش خبرنگار مهر کامران باقر لنکرانی شامگاه یکشنبه در نشست پرسش و پاسخ در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد کرج با واکاوی انتخابات سال 88 و وقایع آن دوره گفت: انتخابات سال 88 و شرایط آن دوره در دو مقطع قابل بررسی است؛ نخست آنکه تا روز انتخابات فضای نشاط آفرینی را از مردم در پای صندوق ها شاهد بودیم و همه کاندیداها هم در مصاحبه هایشان می گفتند متعهد به ولایت فقیه و قانون اساسی هستیم.

وی افزود: اما وقایعی بعد و حین انتخابات شکل گرفت که زمینه های آن در مناظره ها ایجاد شده بود، نامه بدون سلام و السلامی که نوشته شد و... ضعف هایی بود همگی بعد از انتخابات با کلیدی که بعد معلوم شد کاملاً طراحی شده است درکنار یکدیگر ، آثار سوء را برای انتخابات آن سال داشت.

لنکرانی یادآور شد: آن سال رهبر معظم انقلاب در نخستین نماز جمعه بعد از انتخابات با روشنگری های خود قائله را خاتمه دادند و پرونده سردمداران این فتنه در صحنه اجتماعی بسته شد.

وی ادامه داد: البته در کنار این موضوعات؛ آسیب هایی نیز باقی ماند؛ در این بین هرچند برخی میدان دار صحنه ها نبودند؛ اما پشتیبان بودند و مسیری را رقم زدند که با حمایت آنها به مجموعه امتداد و امکان بقا می داد.

هر کاندیدایی می‌تواند رأی بیاورد غیر از هاشمی رفسنجانی

لنکرانی در بخش دیگر بسط جریان فتنه 88 با اشاره به اظهارات اخیر هاشمی رفسنجانی عنوان کرد: جناب آقای هاشمی رفسنجانی اگر به آن نقشی که مقام معظم رهبری به عنوان مشاور و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام بر ایشان نهاده اند پایبند باشند؛ حتماً در آینده کشور می توانند آثار مفیدی داشته باشند.

وی افزود: مشکل زمانی پیش می آید که گمان شود کشور جوان و بالنده ای مثل ما با رئیس جمهور 79 ساله می تواند بالندگی و توسعه پیدا کند و اشکال زمانی ایجاد می شود که گمان رود با همان شیوه های مدیریتی سابق می توان پاسخگوی نیازهای امروز بود.

لنکرانی ادامه داد: مشکل زمانی به وجود می آید که ایشان و اطرافیانشان گمان کنند مسیر انقلاب امکان بازگشت به قبل از سال 84 را دارد؛ به این دلیل فکر می کنم اگر جناب هاشمی رفسنجانی با عقلانیت با این موضوع برخورد کنند مثل سران فتنه سال 88 برای حضور در صحنه اقدام نمی کنند؛ اما اگر با عصبیت و مخالفت با پیروز به ظاهر در انتخابات سال 88 حاضر شوند و فکر کنند می توانند اوضاع کشور را به قبل از سال 84 برگردانند؛ حتماً اقبال مردمی به این نوع نگاه وجود نخواهد داشت و برداشت من این است که هر کسی امکان دارد در انتخابات 92 رأی بیاورد جز هاشمی رفسنجانی.

بیماری اقتصادی کشور ما مزمن است

کامران باقر لنکرانی عنوان کرد: در زمینه مسائل اقتصادی شاهد ساده انگاری هستیم؛ واقعیت این است که ما با چالش های عمده ای روبرو هستیم. اتفاقاتی نظیر تحریم ها، سوء تدبیر در مسائل اقتصادی، رقابت در تصمیم گیری های اقتصادی، ناهماهنگی قوا و... به چالش های اقتصادی ما دامن زده است.

وی افزود: بیماری مزمن اقتصادی کشور را عده ای صرفاً در وقایع دو سال گذشته کشور تحلیل می کنند و راه حل هایشان هم به همین دو سال محدود می شود، درحالی که بیماری اقتصاد ما مزمن است.

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری ادامه داد: در طبابت هم اگربیماری را معاینه کنیم و به ریشه بیماری او پی نبریم و تنها به درمان علامتی بپردازیم آن بیماری مزمن ریشه می دواند و ما را از پای در می آورد. کار صحیح این است که ضمن آنکه درمان را انجام می دهیم به ریشه های بیماری هم توجه کنیم.

لنکرانی گفت: ریشه های بیماری اقتصاد کشور ما به چند چیز مهم برمی گردد؛ نخست اینکه اقتصاد ما نفتی است و این اقتصاد نفتی عدم پاسخگویی در برنامه های اقتصادی را به بار آورده است.

وی افزود: برنامه ریزی برای هزینه هایی که می تواند از پول نفت تأمین شود انجام نشده و کمتر به دنبال اولویت بندی ومدیریت صحیح دراین زمینه بوده ایم؛ البته این بحران جدیدی نیست و تعداد بیشماری از پروژه های نیمه تمام نشانگر این است که در خرج کردن ها کمتر به هزینه اثر بخشی و اولویت ها توجه کرده ایم.

آب را پشت سدها بستیم اما کشاورزی را رونق ندادیم

وی با مصداقی از پروژه های ناکارآمد افزود: ما میلیاردها تومان هزینه ساخت سد کرده ایم و آب را هم پشت سد جمع کرده ایم؛ حال این آب را برای چه جمع کرده ایم؟ بماند اینکه برخی از سدها برقی هستند برای تولید انرژی مورد استفاده اند؛ ولی اصل جمع آوری آب در کشور کم آبی مثل ایران برای آن است که بتوانیم کشاورزی را رونق دهیم و شرط آن این است که سد را که ساختیم شبکه آبرسانی آن را هم بسازیم و اکنون می بینیم سدهایی ناقص ساخته شده که شبکه آبرسانی ندارد و تازه متوجه می شویم اشکال در برنامه ریزی ها بوده است.

16 سال خودرو ساختیم ولی یک بشکه بنزین هم اضافه نکردیم

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری در 16 سال دولت های سازندگی و اصلاحات افزایش 6 برابری خودرو داخلی را داشته ایم و علی رغم 6 برابر شدن تولید خودرو یک بشکه هم در طول این 16 سال نسبت به افزایش ظرفیت تولید بنزین خود اقدام نکرده ایم.

وی افزود: اینجا بود که در سال 89 هم امریکایی ها صراحتاً اعلام کردند که ما با تحریم بنزینی ایران را فلج می کنیم و یکی از نقاط آسیب پذیر ما بنزین شد.

باقرلنکرانی گفت: از این جنس بی برنامه گی ها در اقتصاد کشور کم نداریم.

صدور برخی مجوزهای صادرات و واردات زمینه ساز فساد است

وی بیان کرد: ریشه دوم مشکلات اقتصادی کشور ما این است که امکان ویژه خواری درآن وجود دارد؛ مجوزهای مختلفی برای امور متعدد از صادرات و واردات صدور پیدا می کند و همین زمینه ساز فساد خواهد بود و باید جدی تر به آنها توجه شود.

تنها داوطلب انتخابات ام که پایتخت نشین نیستم

باقر لنکرانی در بخش دیگری گفت: بنده توفیق دارم که تنها داوطلب انتخابات هستم که پایتخت نشین نیستم و بعد از اطمینان از عدم حضور برخی دوستان در صحنه حاضر شده ام و حضورم اگر با جدیت دنبال می شود از باب نمایندگی" تطبیق گفتمان آرمانگرایی و واقع گرایی" است.

وی افزود: اگر این گفتمان نمایندگانی داشت بنده دراین صحنه حاضر نمی شدم و اگر امروز آمده ام از این جهت بوده که نمایندگانی ندیده ام که پرچم دار این گفتمان باشند و باورم این است که آینده انقلاب اسلامی در گرو این همراهی است.

رقابت اصلی در انتخابات میان پرچمداران اصولگرایی است

لنکرانی در پاسخ به اینکه رقیب اصلی شما اصولگرایان اند یا اصلاح طلبان و اینکه آیا حاضرهستید به نفع اصولگرایان کنار بروید؟ گفت: برداشت بنده از فضای انتخابات پیش رو انتخاباتی چند قطبی است و رقابت اصلی میان کسانی است که پرچم اصولگرایی را برای خودشان انتخاب کرده اند.

وی افزود: بنابراین باید به این سمت پیش برویم که افراد نقاط تمایز خود را مشخص کنند؛ در واقع کسانی باید در انتخابات حضورپیدا کنند که تمایزی در اداره امور کشور قائل باشند و اگر در صحنه آمدند نباید صحنه را خالی کنند.

کامران باقر لنکرانی در ادامه به موضوع اعتلاف در انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: خصوصیت انتخابات ریاست جمهوری آن است که مثلا با انتخابات مجلس متفاوت بوده و امکانش نیست به دو سه نفر رأی بدهیم و این تفاوت بین نگاه ها و مدل ارائه شده برای اداره امور کشور است که فرصت انتخاب را برای مردم ایجاد می کند.

وی افزود: هرکس در چهارچوب نظام مردم سالار دینی این توانایی را در خود می بیند در صحنه حاضر شود و خالی کردن میدان هم معنایی ندارد.

لنکرانی ادامه داد: آنهایی که تنها قصد سبد گذاشتن دارند که یعنی ما هم آمدیم، حضورشان صادقانه نیست.

ویژه خواری با فروش فضا و هوا در کرج و تهران مشهود است

باقر لنکرانی در بخش دیگری به ویژه خواری در شهرهای کرج و تهران پرداخت و اظهار داشت: ویژه خواری اکنون در کرج و تهران با فروش فضا و هوا وصدور مجوزهای ساخت و سازی که با قوانین مصوب در تناقض است نمونه بارزی از ویژه خواری است.

وی افزود: راه های میانبری که برای ساخت و ساز و افزایش تعداد واحدها شاهد هستیم از مصادیق ویژه خواری است و زمینه های فساد را ایجاد می کند از این رو در قالب پیشگیری از فساد باید جلوی آن را گرفت.

لنکرانی تأکید کرد: دولت باید اقتصاد را به نوعی ساماندهی کند که زمینه فساد و ویژه خواری فراهم نشود،مدیریت فضای کسب و کار، شفاف سازی امور و فرصت های برابر از جمله عوامل ریشه کن ساختن ریشه های فساد اقتصادی است.

لنکرانی گفت: صنعت خودرو به جهت شبه دولتی شدن و برخورداری از رانت های ویژه به نوعی لوس بار آمده و از حمایت های ویژه ای برخوردار بوده به همین دلیل رقابت پذیری اش کم بوده است.

رییس جمهور اعلام کرد می خواهد وزیر بهداشت خانم باشد؛ از کابینه رفتم

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری در بخش دیگری درباره خروج اش ازکابینه دولت دهم نیز گفت: رییس جمهور اعلام کردند که می خواهم وزیر بهداشت یکی از خانم ها باشد؛ تصمیم گرفتن سه نفر از اعضای کابینه خانم باشند و گفتند که یکی از آنها نیز مربوط به وزارت خانه شما است و به من گفتند ناراحت می شوید؟ گفتم نه پیشنهادهایی هم داشتم اما سابقه جریان معاون اولی تیر88 و برخی اتفاقات موجب شد همکاری ما را با دولت دهم منتفی شود.

لنکرانی افزود: همان سال هم به شیراز زادگاهم برگشتم و به کار تحصیل و طبابت پرداختم.

وی در ادامه اظهار کرد: برخورد تعجب آوری است که به جای آنکه نقد روی صحبت ها، جهت گیری ها، عملکرد، نگاه سیاسی و...باشد. عمده تلاش رسانه ها این است که سعی کنند بیشتر به حاشیه بپردازند تا متن و این تا حدودی دردناک است.

باقر لنکرانی در ادامه یادآور شد: سال 84 که دکتر احمدی نژاد کاندیدای ریاست جمهوری شدند گفتند کسی که کاندیدا می شود باید رجل سیاسی باشد، صرف شهردار بودن که رجل سیاسی نیست! اگر وزیر بودی شاید میشد.... اما در سال 92 میگویند اگر کسی می خواهد رییس جمهور شود باید سابقه شهرداری یک کلانشهر را داشته باشد! این برخوردها و صحبت های چند گانه از یک جریان نگران کننده است و نوعی بی صداقتی را نشان می دهد.

مدیریت سازندگی کشور مطلوب مردم نیست

لنکرانی در بخش دیگری با انتقاد از مدیریت کشور عنوان کرد: واقعیت ها در مطالعات اجتماعی نشان می دهد که مدل مدیریت سازندگی مطلوب عموم مردم نیست دراین مدل ویژه خواری نهادینه شده، حزب دولتی ساخته میشود و بیشترین تلاش نیز برای انحصاری کردن مدیریت و قدرت، ثروت وحتی علم است.

وی افزود: اینها تجربه های تلخی است که هیچ گاه از ذهن های مردم فراموش نمی شود.