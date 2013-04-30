عرق سرد بر پیشانی کشاورزان/ سرما باز هم خسارت برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، حدود یک میلیون نفر از جمعیت دو میلیون نفری آذربایجان در بالغ بر 2 هزار و 100 روستای استان زندگی و از طریق دامداری و کشاورزی زندگی خود را ادامه می دهند ولی سرما، سیل و تگرگ سالانه ضربه سختی به آنها وارد و بخشی از محصولات آنها را از بین می برد.

فعالیت در بخش کشاورزی به دلیل وابستگی به عوامل و وضعیت جوی، همواره با ریسک همراه بوده و فعالان این حوزه هم با بلایای طبیعی و خسارات ناشی از آن مواجه هستند.

آذربایجان غربی دارای 800 هزار هکتار اراضی زیر کشت محصولات زراعی و 108 هزار و 239 هکتار اراضی زیر کشت محصولات باغی است، از این رو توجه بیمه محصولات کشاورزی به عنوان یکی از راهکارهای نوین برای مقابله با خطرات فعالیتهای کشاورزی و از سویی دیگر چاره اندیشی مسئولان برای کاهش خسارات سیلاب های فصلی و بلایای طبیعی ضروری به نظر می رسد.

کشاورزان به توصیه های هواشناسی دقت کنند

مدیر کل هواشناسی آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص توصیه به کشاورزان با توجه به وضعیت جوی و پیش بینی های انجام شده گفت: در بخش زراعت کشت پياز و سيب زمينی، آماده سازی زمين برای کشت ذرت، آبياری مزارع گندم و دادن کود سرک، انجام آبیاری تکمیلی در مزارع دیم گندم ،آبياری و تغذیه مزارع کلزا و مزارع چغندر قند کشت شده اهم توصیه های هواشناسی به کشاورزان استان است.

وی ادامه هرس باغات انگور، بيل کاری پای درختان، حفر چالکود و توزیع کود دامی و شيميایی خصوصا کودهای گوگردی و سولفاته مطابق با نتایج آزمون خاک و برگ، استفاده از زنبور عسل در گرده افشانی باغات ميوه را توصیه های بخش باغبانی برای کشاورزان برشمرد.

فرخ مطلبی فر اعلام کرد: در حوزه حفظ نباتات ردیابی پروانه مينوز گوجه فرنگی در گلخانه ها، مبارزه با علفهای هرز و ردیابی بيماری زنگ زرد گندم، مبارزه با علفهای هرز و آفات مزارع چغندر قند و شته مومی کلزا، مبارزه با بيماری های درختان ميوه هسته دار و آتشک در باغات سيب انجام شود.

مدیر کل هواشناسی آذربایجان غربی کنترل دما و رطوبت گلخانه ها و دامداریها و مرغداریها، تغذیه یک به یک شکر و آب در کندوهای زنبور عسل و مبارزه با بيماری نوزما و گنه را توصیه های عمومی در بخش هواشناسی به کشاورزان دانست.

سرما به 30 درصد محصولات باغی آذربایجان غربی خسارت زد

مدیر کل جهاد کشاورزی آذربایجان غربی نیز با بیان اینکه بر اثر سرمای شدید هفته گذشته در سطح استان بالغ بر 150 میلیارد ریال به باغات میوه خسارت وارد شد، گفت: در اثر این سرما، نزدیک به 30 درصد از محصولات باغی شامل درختان گردو، انگور، آلو و زردآلو خسارت زد که بیشترین میزان خسارت نیز در باغات سلماس، میاندوآب، مهاباد و ارومیه گزارش شده است.

سید علی مختاری خواستار توجه کشاورزان به توصیه های هواشناسی ویژه کشاورزی و مراجعه مستمر به کلینیک های گیاه پزشکی برای مقابله با سرما زدگی و آفات در این فصل از سال شد و گفت: هدف گذاری تولید محصولات کشاورزی بر اساس برنامه 5 ساله پنجم توسعه تولید 3 میلیون و 687 هزار تن برای امسال بوده که این میزان به 3 میلیون و 871 هزار تن افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه در بخش محصولات باغی نیز هدف گذاری امسال یک میلیون و 630 هزار تن بود که به یک میلیون و 715 هزار تن می رسد، اعلام کرد: در راستای اجرای طرح توسعه باغات نیز پیش بینی اجرای طرح طی امسال یک هزار و 200 هکتار بوده که مقرر شد در یک هزار و 440 هکتار اجرایی شود.

کاشت دوباره محصولات زراعی در آذربایجان غربی

قاسم مرتضی نژاد یکی از باغداران منطقه امامزاده ارومیه در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه متاسفانه سرمای شدید هوا اکثر محصولات هسته دار را از بین برده و یا خسارتهای شدیدی وارد کرده است، گفت: محصولات زراعی نیز به دنبال سرمای شدید هوا به کلی از بین رفته اند.

سکینه پاشایی نیز که در باغی در منطقه باراندوز ارومیه مشغول به فعالیت است به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه سرمای شدید هوا طی هفته گذشته بعد از 2 روز