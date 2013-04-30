کودپاشی 1200 هکتار از مراتع پیرانشهر/ پیشرفت 77 درصدی سد بابا احمد

به گزارش خبرنگار مهر، رئيس اداره منابع طبيعي پيرانشهر با بیان اینکه در راستاي احيا و اصلاح مراتع، یک هزار و 200 هكتار با مشاركت مردم روستاييان منطقه كودپاشي شد، افزود: این کودپاشي در راستاي اجراي طرحهاي مرتعداري با هدف بالا بردن توان توليد علوفه مراتع، پوشش گياهي، مستعد نمودن خاك و افزايش بهره وري مراتع انجام شد.

انور حسینی کل مساحت اراضي ملي در پیرانشهر را بالغ بر 147 هزار هكتار اعلام کرد و اظهار داشت: از اين مقدار 65 هزار هكتار مراتع ييلاقي بوده که علاوه بر اینها بالغ بر 8 هزار هکتار جنگل وجود دارد كه آغاز ناحيه رويشي جنگلهاي زاگرسي است.

وی ادامه داد: در اجراي طرحهاي منابع طبيعي پيرانشهر مشاركت مردم و روستاييان از اهميت بالايي برخوردار بوده و از اين نظر مشاركت آحاد مردم در اجراي پروژ ه هاي منابع طبيعي شهرستان پيرانشهر بسيار خوب و قابل توجه است كه اميدواريم در راستاي تداوم اين همدلي و مشاركت طرح هاي ترويجي و مشاركتي بيشتري از سوي دست اندركاران برنامه ريزي و اجرا شود.

کشف 31 هزار نخ سیگار خارجی قاچاق در گمرک رازی



مدیر گمرک رازی خوی با اشاره به اینکه ماموران گمرک به چند نفر از مسافران ورودی و خروجی از گمرک رازی مشکوک شده و با جدیدت تمام نسبت به ارزیابی کالاهای همراه آنان اقدام کردند، ادامه داد: با انجام یک سری اقدامات اولیه تعداد 31 هزار و 360 عدد نخ سیگار خارجی، البسه، 219 بطری شربت دارو و 9 بسته 50 عددی قرص دامپزشکی و یک هزار و 487 لیتر گازوییل کشف شد.



محمودی با اشاره به اینکه پرونده مربوط به متخلفان به منظور سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد، از تشدید اقدامات کنترلی و نظارتی در گمرک رازی خبر داد و اظهار داشت: در این راستا نیز ماموران زحمت کش توانسته اند تعداد یک دستگاه گیرنده ماهواره و 45 دستگاه گوشی موبایل را که بلاصاحب در محوطه گمرک رازی بودند کشف کنند.

پیشرفت فیزیکی 77 درصدی سد خاکی بابا احمد چالدران

فرماندار چالدران صبح سه شنبه در جریان بازدید از سدخاکی بابا احمد از پیشرفت فیزیکی 77 درصدی این پروژه خبر داد و گفت: سد خاکی بابا احمد با هسته رسی با هدف مهار سیلاب های ویرانگر، تغذیه منابع آبی زیرزمینی، آبیاری یک هزار هکتار از اراضی کشاورزی منطقه انجام می شود.



احمدرضا قلیپور با بیان اینکه عملیات اجرائی این سد از سال 87 توسط سازمان آب منطقه ای استان آغاز شده و در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد، اعلام کرد: تاکنون برای اجرای پروژه سد خاکی بابااحمد 47 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده که 17 میلیارد ریال آن مربوط به سال 91 بوده است.

وی حجم کل مخزن سد را 1.6 میلیون مترمکعب دانست و با بیان اینکه طول تاج سد خاکی بابا احمد 268 متر و ارتفاع سد از بستر رودخانه 26 متر است، گفت: سد خاکی بابااحمد و جاده چالدران به بخش دشتک به عنوان طرح های مهر ماندگار استانی دولت در شهرستان چالدران هستند.