استراتژی توسعه صنعتی باید در دولت یازدهم تغییر کند

روح الله احمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دولت باید این سیسیتم نظام بانکی موجود را که ربوی است و به عنوان یک مانع جدی برای توسعه سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی است را تغییر دهد .



وی اظهار کرد: به محض اینکه سرمایه گذار وارد کشور می‌شود به شدت با موانع بانکی برخورد می‌کند. متاسفانه در زمان حاضر نظام بانکی کشور به عنوان یکی از ترمزهای چرخ توسعه ملی در کشور تبدیل شده است که باید هر چه سریعتر تغییر پیدا کند.



احمدزاده در بخشی دیگر از سخنان خود تصریح کرد: کشور برای اینکه از شرایط موجود (مشکلات معیشتی مردم به عنوان اولویت نخست) خارج شود باید دو دسته از اقدامات را به طور مشخص دولتها چه این دولت چه دولت بعدی انجام دهد.



استاندار سابق فارس یادآور شد: دولت باید بکوشد تا متغیرهای روانی در نظام اجتماعی مانند آرام سازی فضای عمومی، هم گرایی و وفاق ملی اتفاق بیفتد.



احمد زاده از انجام اقدامات اساسی و برنامه ریزیهای اقتصادی، ساختاری و استراتژیکی در کشور به عنوان دیگر اقدامات قابل انجام توسط دولت نام برد و ادامه داد: باید تلاش کرد تا استراتژی توسعه صنعتی در دولت یازدهم تغییر یابد و صنایع بالادستی را به سمت صنایع پائین دستی سوق داد زیرا بخش مهمی از معیشت مردم به صنایع پائین دستی در جامعه ارتباط پیدا می کند.



وی گفت: تلاش دولت باید در جهت تغییر استراتژی توسعه ملی و صنعتی از سمت صنایع حافظ مزیتهای تجاری به سمت صنایع دارای مزیتهای تجاری باشد.



احمدزاده با بیان اینکه باید اتفاقات مهمی در خصوص جریان تولید در کشور در کوتاه مدت رخ دهد، افزود: جریان تولید در کشور باید مشمول معافیت مالیاتی شود. باورم این است که در شرایطی که تحریم در حال تشدید شدن است لازم است که دولت کسر مالیات از بخش تولید را تصویب کند یا آنکه معافیت مالی ویژه ای ایجاد شود و مالیات را بیشتر به سمت بحث مصرف و ارزش افزوده ببرد.



معاون اسبق رئیس جمهور اظهار کرد: دولت باید در سه حوزه افزایش سرمایه در گردش، حمایت از طرحهای توسعه ای در نظام صنعتی کشور و حمایت از طرحهای ایجادی در صنایع پائین دستی نظام بانکداری را فعال کند.



احمد زاده تصریح کرد: چنانچه این مجموعه اقدامات در حوزه نظام بانکی اتفاق بیفتد در کوتاه مدت (ظرف دو سال) می شود یک جدیت، آرامش و ثبات را در فضای اقتصاد ملی ببینیم و یک فضای متعادلی را در اقتصاد تجربه کنیم.



وی یادآور شد: در اقتصاد فعلی، علت بیشتر گرانی ها ناشی از تداخل و بی برنامه گی در برنامه ریزیهای اقتصاد ملی است. به عبارتی مشکل اساسی فعلی در کشور این است که ما یک چارچوب منسجمی را برای پیشبرد اقتصاد ملی نداریم.



احمدزاده ادامه داد: به عنوان مثال سیاست هدفمندی یارانه ها منجر به افزایش هشت برابری حجم نقدینگی در کشور شده است. از سویی نظام بانکی کشور نیز به شدت دچار افت منابع شده و امکان تزریق سرمایه در گردش به خطوط تولید در کشور را از دست داده و خطوط تولید در ظرفیت زیر 50 درصد در کشور و در شهرکهای صنعتی مشغول تولید هستند.



وی گفت: مجموعه این مسائل سبب شده تا در واقع یک ناهماهنگی و یک آشفتگی در نظام سیاسی در کشورمان را تجربه کنیم. اگر هم دوستان می خواهند واقعا در کوتاه مدت این مسائل را حل کنند باید اقتصاد ملی را بسان پازلی ببینند که همه اعضا و جوارحش در این پازل شکل بگیرد و یک چهره متعادلی را از اقتصاد ملی شاهد باشیم.



احمد زاده افزود: رسالت اصلی در خلق حماسه سیاسی بر عهده مردم است که باید در انتخابات حضور پیدا کنند. رقابتها را پرشور کنند و حماسه بیافرینند.



استاندار سابق فارس در بخش دیگری از سخنان خود گفت: نکته ای را صادقانه بگویم که شاید بسیاری از دوستان ما در دولت ناراحت شوند. همیشه وقتی می خواهند یک تصمیم و نتایج حاصل از آن را ارزیابی کنند فرصتها و مزیتها را کنار هم قرار می دهند و سپس نتایج برون زاد را کنار هم می گذارند.



احمد زاده افزود: استان خوزستان به عنوان یک استان دارای فرصتها و مزیتهای اقتصادی، تجاری و انسانی ویژه، دارای سهم مناسبی در اقتصاد ملی نیست.



وی اظهار کرد: استانی که دارای ذخایر استراتژیک انرژی، صنایع بالا دستی انرژی، صنایع پائین دست نفت و گاز و انرژی، کشاورزی بسیار غنی، صنایع قابل تبدیل در صنایع تبدیلی و تکمیلی، شیلات، نیروی انسانی بسیار خوب که جزء تراز اولهای حوزه علمی و ظرفیتهای دانشگاهها به شمار می روند، به نظر می رسد که سهم استان خوزستان از سر جمع منابع و منافع ملی آن چیزی که الان هست، نیست.

