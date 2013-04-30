به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کواکبیان شامگاه دوشنبه در جلسه پرسش و پاسخ در جمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با بیان اینکه من با دولت اخلاق می آیم، ادامه داد: تلاش برای ایجاد یک اقتصاد پویا و مبارزه با فساد اقتصادی را انجام خواهم داد.

وی با بیان اینکه شعار این دولت برای مردم برگرفته از حروف اخلاق است، بیان داشت: "الف" اول اقتصاد و پیشرفت، "خ" خدمت بی‌شائبه، "ل" لغو همه تحریم‌ها، "الف" اصلاحات همه جانبه و "ق" قانون‌مداری مقتدرانه است.

وی در ادامه عنوان کرد: اگر بخواهیم سیستم اقتصادی درست پیش برود باید خیلی از مسائلی که در این مدت خرابکاری شده است اصلاح شود و مدیریت شود و سیستم بانک مرکزی، سیستم برنامه و بودجه، نوع تعامل با مجلس و... از مواردی است که باید اصلاح شود.

وی اذعان داشت: یکی از برنامه‌های من جلوگیری از روند افزایش نقدینگی است و تمام تلاش خود را برای این کار انجام خواهم داد و برنامه‌های متعددی در این خصوص دارم که یکی از آنها ارائه کارت اعتباری بجای دادن پول نقد به مردم است و مردم می‌توانند از طریق کارت اعتباری خدمات کسب کنند و بسیاری از مشکلات در این خصوص حل خواهد شد.

این کاندیدای احتمالی ریاست جمهور گفت: تا آسیب‌شناسی نکنیم نمی‌توانیم مشکلات را حل کنیم و مشکلات کشور باید گفته شود و سپس راهکار داده شود. مبارزه با فساد اقتصادی از برنامه و اقدامات من خواهد بود و اینگونه نیست شعار دهم بلکه به صورت جدی پیگیری و دنبال می‌کنم.

وی در جواب سئوالی مبنی‌بر نظرتان در خصوص حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفت: اگر رئیس جمهور شوم حتما تلاش می‌کنم این دو نفر آزاد شوند.

هیچ کس در کابینه من خط قرمز نیست

کواکبیان اظهار داشت: هیچ کس در کابینه من خط قرمز نیست و هر کس تخلف کرد با آن برخورد می‌شود. رشوه یکی از مواردی است که باید برافتد و دولت باید به گونه‌ای عمل کند که کسی جرات پیشنهاد رشوه را نداشته باشد.

وی تاکید کرد: در مباحث علمی مشکلات بسیاری وجود دارد و از نظرات نخبگان و متخصصان به اندازه کافی استفاده نمی‌شود و بسیاری از نخبگان گوشه‌نشین شده‌اند و از نخبگان و کارشناسان برای حل مشکلات باید بهره گرفت.

هزینه تبلیغاتی‌ام توسط دوستان حزب تأمین می‌شود

وی گفت: 500 میلیارد تومان تعهدات و بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و... است که دولت جدید باید بدهی‌ها را پرداخت کند و معتقدم اگر در استانی مانند چهارمحال و بختیاری مصوبه بی‌ربطی تصویب شده باید تعطیل شود و از آن طرف اگر مصوبه خوبی مصوب شده باید اجرا شود.

کواکبیان در جواب سئوالی دیگری مبنی‌بر اینکه هزینه انتخابات شما از کجا تامین می‌شود، اظهار داشت: من در تلویزیون نیز گفته‌ام من از طرف حزب آمده‌ام، من ستادهای آنچنانی راه‌اندازی نمی‌کنم و همین سخنرانی‌ها برای من تبلیغ است. حداقل هزینه‌ها نیز توسط مشارکت دوستان حزب تامین می‌شود.