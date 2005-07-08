به گزارش خبرگزاري" مهر" درپايان دوردوم اوزان 96 و 120 كيلوگرم آزاد نتايج زيرحاصل شد:
كشتي آزاد: 96 كيلوگرم:
جعفر دليري 5 - محمد صادق زاده صفر ( 2 برصفر- 3 برصفر)
سعيد طهماسبي نژاد5 - سيد ميثم حسيني 1 ( 2 برصفر-3 بر 1
عليرضا رباط مرادي 6- احسان نعمتي صفر ( 2 بر صفر-4 بر صفر)
حميد سيفي2- محمد هادي پورعليجان صفر (1 برصفر-1 بر صفر)
120 كيلوگرم:
ياسرنورزايي 4 – ناصردليرمعيني صفر ( 2 برصفر- 2 بر صفر)
سيدساجد جلالي 4 – عليرضا طلوعي 5 ( صفربر3 - 3 بر2 - يك برصفر)
جواد دماوندي – عليرضا قرايي : دماوندي با ضربه فني قرايي را شكست داد
فردين معصومي3 - تورج كفايي 1( 2 بر يك - يك برصفر)
رقابتهاي انتخابي تيم ملي كشتي آزاد و فرنگي بزرگسالان؛
نتايج دور دوم اوزان 96 و 120 كيلوگرم رشته آزاد
رقابتهاي انتخابي تيم ملي كشتي آزاد و فرنگي ايران با برگزاري رقابتهاي اوزان 96 و 120 كيلوگرم آزاد پيگيري شد.
به گزارش خبرگزاري" مهر" درپايان دوردوم اوزان 96 و 120 كيلوگرم آزاد نتايج زيرحاصل شد:
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