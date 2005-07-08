نتايج دور دوم اوزان 96 و 120 كيلوگرم رشته آزاد

به گزارش خبرگزاري" مهر" درپايان دوردوم اوزان 96 و 120 كيلوگرم آزاد نتايج زيرحاصل شد:

كشتي آزاد: 96 كيلوگرم:

جعفر دليري 5 - محمد صادق زاده صفر ( 2 برصفر- 3 برصفر)

سعيد طهماسبي نژاد5 - سيد ميثم حسيني 1 ( 2 برصفر-3 بر 1

عليرضا رباط مرادي 6- احسان نعمتي صفر ( 2 بر صفر-4 بر صفر)

حميد سيفي2- محمد هادي پورعليجان صفر (1 برصفر-1 بر صفر)

120 كيلوگرم:

ياسرنورزايي 4 – ناصردليرمعيني صفر ( 2 برصفر- 2 بر صفر)

سيدساجد جلالي 4 – عليرضا طلوعي 5 ( صفربر3 - 3 بر2 - يك برصفر)

جواد دماوندي – عليرضا قرايي : دماوندي با ضربه فني قرايي را شكست داد

فردين معصومي3 - تورج كفايي 1( 2 بر يك - يك برصفر)



