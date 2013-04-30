جریمه 21 میلیون ریالی واحد صنفی متخلف در رودسر

محمد علی حسین نیا در گفتگو با خبرنگار مهر از بازرسی و جریمه نقدی 59 واحد صنفی در شهرستان رودسد خبر داد و افزود: این واحدها به دلیل گرانفروشی، عدم درج قیمت و نداشتن فاکتور فروش افزون بر 21 میلیون ریال جریمه و به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی اظهارداشت: بازرسی از این واحدهای تجاری در راستای طرح تنظیم بازار و با هدف حمایت از حقوق مصرف کنندگان صورت گرفته است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت رودسر با اعلام اینکه در اجرای طرح فوق هشت بازرس مشارکت داشتند، گفت: در این شهرستان بیش از چهار هزار واحد صنفی فعالیت دارد.

وی همچنین با بیان اینکه همواره باید نظارت بر بازار گسترش یابد تا فرصت برای افراد سودجو باقی نماند بر ضرورت مشارکت و همراهی مردم برای گذر از این شرایط تاکید کرد.

حسین نیا با اشاره به اینکه انسان ها از سوی خداوند متعال بطور مستمر آزمایش می شوند، افزود: شرایط فعلی اقتصاد در کشور نیز یکی از آزمایش های الهی است.

وی در ادامه به مقوله احتکار در جامعه اشاره کرد و اظهارداشت: احتکار نه تنها موجب تورم مي ‌شود بلکه در صورت ادامه آثار ناهنجار معنوي نيز به دنبال خواهد داشت و در نهايت در زنجيره نظام جامعه اختلال ايجاد می کند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت رودسر یادآورشد: هدف اصلي احتكار براي فروشندگان منفعت طلبي از تمايل و شتابي است كه خريداران در اثر باور كردن كميابي كالا از خود نشان داده و به ذخيره سازي و نگهداري كالا مي‌ پردازند.