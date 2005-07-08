تهران فردا آسماني نيمه ابري خواهد داشت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان هواشناسي كشور، آسمان استانهاي گيلان، مازندران و گلستان در روز شنبه 18 تيرماه صاف تا قسمتي ابري در پاره اي از نقاط با افزايش ابر و مه صبحگاهي همراه خواهد بود.

همچنين آسمان آذربايجان شرقي و غربي و اردبيل صاف تا قسمتي ابري و در پاره اي از نقاط با افزايش ابر همراه خواهد بود. ضمن اينكه هواي خوزستان و بوشهر نيز صاف تا كمي ابري پيش بيني شده كه در بعضي از ساعات همراه با وزش باد و غبار آلود با گرد و خاك و در پاره اي از نقاط قسمتي ابري مه صبحگاهي را شاهد خواهيم بود.

بنابرهمين گزارش، آسمان ساير مناطق كشور فردا صاف و در پاره اي از نقاط كمي ابري همراه با وزش باد پيش بيني مي شود.