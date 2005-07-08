  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۷ تیر ۱۳۸۴، ۱۳:۲۱

بر اساس اعلام سازمان هواشناسي:

تهران فردا آسماني نيمه ابري خواهد داشت

تهران فردا آسماني نيمه ابري خواهد داشت

سازمان هواشناسي كشور پيش بيني كرد آسمان تهران فردا صاف تا قسمتي ابري در بعضي از ساعات همراه با وزش باد و غبار آلود خواهد بود.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان هواشناسي كشور، آسمان استانهاي گيلان، مازندران و گلستان در روز شنبه 18 تيرماه صاف تا قسمتي ابري در پاره اي از نقاط با افزايش ابر و مه صبحگاهي همراه خواهد بود.

همچنين آسمان آذربايجان شرقي و غربي و اردبيل صاف تا قسمتي ابري و در پاره اي از نقاط با افزايش ابر همراه خواهد بود. ضمن اينكه هواي خوزستان و بوشهر نيز صاف تا كمي ابري پيش بيني شده كه در بعضي از ساعات همراه با وزش باد و غبار آلود با گرد و خاك و در پاره اي از نقاط قسمتي ابري مه صبحگاهي را شاهد خواهيم بود.

بنابرهمين گزارش، آسمان ساير مناطق كشور فردا صاف و در پاره اي از نقاط كمي ابري همراه با وزش باد پيش بيني مي شود.

کد مطلب 204362

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها