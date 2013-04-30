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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۰:۰۳

کشف بيش از 4 کيلوگرم شيشه در شهرستان اسلامشهر

کشف بيش از 4 کيلوگرم شيشه در شهرستان اسلامشهر

اسلامشهر - خبرگزاري مهر: سرپرست فرماندهي انتظامي اسلامشهر از دستگيري دو توزيع کننده مواد روانگردان و کشف چهار کيلو و 500 گرم شيشه در اين شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاري مهر، عبدالله هداوند اظهار داشت: با بدست آوردن اخبار واطلاعاتي مبني براينکه افرادي بصورت شبکه اي نسبت به توزيع مواد روانگردان از نوع شيشه و عرضه آن در شهرستانهاي استان تهران اقدام مي کنند موضوع بطور ويژه در دستور کار پليس قرار گرفت.

وي افزود: اين عمليات بصورت مشترک با همکاري پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا، با انجام اقدامات اطلاعاتي و شناسائي محل توزيع مواد روانگردان انجام گرفت و با هماهنگي مقام قضائي در بازرسي از منزل توزيع کنندگان مواد روانگردان، دو نفر بنامهاي "محمد - م"و "افشين - ح " دستگير شدند.

اين مسئول عنوان كرد: در بازرسي از منزل متهمان، چهار کيلو و 500 گرم مواد مخدر از نوع شيشه كشف شد و دو متهم دستگير شده پس از تشکيل پرونده به همراه مواد مخدر مکشوفه، جهت سير مراحل قانوني تحويل مرجع قضائي شدند.

کد مطلب 2043620

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