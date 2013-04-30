عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خاورمیانه و آفریقا
- لاوروف: هرگز از فرستادن سلاحهای دفاعی به دولت سوریه بیمی نداشته ایم
- نخست وزیر لیبی در خصوص ادامه محاصره وزارت خارجه این کشور از سوی گروههای مسلح هشدار داد.
-- نخست وزیر اتیوپی از افزایش روابط با فلسطین ابراز تمایل کرد.
- درگیری در دانشگاه اردن 4 کشته و 24 زخمی بر جای نهاد.
-- منابع اردنی: بیش از 45 هزار پناهنده سوری از ماه ژولای به صورت داوطلبانه به کشور خود بازگشتند.
-- 8 نفر که مظنون به توطئه علیه دولت مالی بودند، دستگیر شدند.
اورپا و آمریکا
- نمایندگان ایتالیا به دولت "انریکو لتا" رای اعتماد دادند.
- یک روحانی در بلژیک از مقامات این کشور خواست تا مانع از رفتن جوانان به سوریه شوند.
آسیا
- انهدام هواپیما در شمال کابل 7 کشته بر جای نهاد.
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