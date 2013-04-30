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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۹:۰۴

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به شرح زیر است.

خاورمیانه و آفریقا

- لاوروف: هرگز از فرستادن سلاحهای دفاعی به دولت سوریه بیمی نداشته ایم

- نخست وزیر لیبی در خصوص ادامه محاصره وزارت خارجه این کشور از سوی گروههای مسلح هشدار داد.

-- نخست وزیر اتیوپی از افزایش روابط با فلسطین ابراز تمایل کرد.

- درگیری در دانشگاه اردن 4 کشته و 24 زخمی بر جای نهاد.

-- منابع اردنی: بیش از 45 هزار پناهنده سوری از ماه ژولای به صورت داوطلبانه به کشور خود بازگشتند.

-- 8 نفر که مظنون به توطئه علیه دولت مالی بودند، دستگیر شدند.

اورپا و آمریکا

- نمایندگان ایتالیا به دولت "انریکو لتا" رای اعتماد دادند.

- یک روحانی در بلژیک از مقامات این کشور خواست تا مانع از رفتن جوانان به سوریه شوند.

آسیا

- انهدام هواپیما در شمال کابل 7 کشته بر جای نهاد.

کد مطلب 2043624

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