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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۰:۰۲

جشنواره مسابقات حماسه حضور در بهارستان برگزار مي شود

جشنواره مسابقات حماسه حضور در بهارستان برگزار مي شود

بهارستان - خبرگزاري مهر: مدير روابط عمومي فرمانداري بهارستان از برگزاري جشنواره مسابقات حماسه حضور در اين شهرستان ويژه انتخابات خبر داد.

محمدجواد محسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي از سوي روابط عمومي فرمانداري، جشنواره مسابقات حماسه حضور در شهرستان بهارستان برگزار مي شود.

وي افزود: اين جشنواره داراي بخشهاي وبلاگ نويسي، پيامك، مقاله نويسي،‌ انشاء نويسي، سرايش شعر دو بيتي،‌ طراحي و نقاشي است.

اين مسئول عنوان كرد: جشنواره مذكور با گستره بيش از 200 هزار نفر از دانش آموزان، دانشجويان، اوليا، مربيان و شهروندان در سطح شهرستان بهارستان برگزار خواهد شد.

محسن زاده ادامه داد: علاقمندان به شركت در اين جشنواره مي توانند جهت ارسال آثار به دبيرخانه مسابقات كميته تبليغات و اطلاع رساني ستاد انتخابات شهرستان بهارستان واقع در روابط عمومي مراجعه كنند.

مدير روابط عمومي فرمانداري بهارستان يادآور شد: همچنين علاقمندان مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 56384430 تماس بگيرند و يا به سامانه 30004361222222 پيامك ارسال كنند.

 

 

 

کد مطلب 2043625

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