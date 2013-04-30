جشنواره مسابقات حماسه حضور در بهارستان برگزار مي شود

محمدجواد محسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي از سوي روابط عمومي فرمانداري، جشنواره مسابقات حماسه حضور در شهرستان بهارستان برگزار مي شود.

وي افزود: اين جشنواره داراي بخشهاي وبلاگ نويسي، پيامك، مقاله نويسي،‌ انشاء نويسي، سرايش شعر دو بيتي،‌ طراحي و نقاشي است.

اين مسئول عنوان كرد: جشنواره مذكور با گستره بيش از 200 هزار نفر از دانش آموزان، دانشجويان، اوليا، مربيان و شهروندان در سطح شهرستان بهارستان برگزار خواهد شد.

محسن زاده ادامه داد: علاقمندان به شركت در اين جشنواره مي توانند جهت ارسال آثار به دبيرخانه مسابقات كميته تبليغات و اطلاع رساني ستاد انتخابات شهرستان بهارستان واقع در روابط عمومي مراجعه كنند.

مدير روابط عمومي فرمانداري بهارستان يادآور شد: همچنين علاقمندان مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 56384430 تماس بگيرند و يا به سامانه 30004361222222 پيامك ارسال كنند.