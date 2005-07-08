يازده سپتامبر در فيلم تازه اي از اليور استون

به گزارش خبرنگار سينمايي مهر، در حالي كه تا چهارمين سالگرد حادثه تروريستي برخورد دو هواپيما به برج هاي دوقلوي مركز تجارت جهاني در نيويورك كمتر از دو ماه وقت باقي است، گزارش ها از تلاش مديران استوديو پارامونت براي تهيه مقدمات پروژه يازده سپتامبر استون در چند ماه گذشته حكايت دارد. آندرا برلوف كه چندي پيش قرارداد نوشتن فيلمنامه نسخه جديد "حالا نگاه نكن" را امضا كرد، كار نوشتن فيلمنامه را به پايان رسانده و استون هم مدتي است در نيويورك در حال انتخاب لوكيشن ها است.

داستان اين فيلم كه تماماً در لحظات پس از برخورد هواپيماها با برج هاي دوقلو مي گذرد، درباره دو مأمور پليس به نام هاي ويل جيمنو و جان مك لافلين است كه به نجات حادثه ديدگان مي روند و خود در زير آوارها گرفتار مي شوند. اين دو پليس از معدود افرادي بودند كه از سقوط برج هاي تجارت جهاني جان سالم بدر بردند. قرار است نيكلاس كيج نقش يكي از اين دو پليس را بازي كند. شنيده مي شود در اين فيلم هيچ اشاه اي به دوري نيروهاي پليس از مركز انفجار در ساعت حمله نمي شود و بسياري از اسناد مشاركت گروه هاي صهيونيستي و شبكه هاي امنيتي آمريكا در اين حمله به بهانه ساختار دراماتيك فيلم ناديده گرفته مي شود .

از سوي ديگر، استوديو كلمبيا پيكچرز هم كه فوريه گذشته حق اقتباس سينمايي از كتاب "102 دقيقه" را از آن خود كرده بود، كار نوشتن فيلمنامه اوليه را به بيلي ري سپرد و نويسنده و كارگردان فيلم موفق "شيشه شكسته" فيلمنامه خود را چندي پيش به مديران كلمبيا تحويل داد. تمام ماجراهاي اين كتاب در فاصله زماني 102 دقيقه اي برخورد نخستين هواپيما به ساختمان مركز تجارت جهاني در ساعت 8:46 دقيقه تا ريزش نخستين برج در ساعت 10:28 دقيقه رخ مي دهد.

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