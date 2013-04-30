  1. دين، حوزه، انديشه
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۹:۱۸

نفس الأمر در فلسفه اسلامی منتشر شد/ ملاک صحت (صدق) و خطا (کذب) چیست؟

نفس الأمر در فلسفه اسلامی منتشر شد/ ملاک صحت (صدق) و خطا (کذب) چیست؟

آنچه در کتاب نفس الأمر در فلسفه اسلامی مورد تفسیر و تحلیل قرار می گیرد، نفس الأمر و واقع است که اندیشمندان و حکیمان، همیشه خود را پی جوی آن می دانند و ملاک درست شناخت صحیح، مطابقت با آن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آنچه که در این کتاب مورد تفسیر و تحلیل قرار می گیرد، نفس الأمر و واقع است که اندیشمندان و حکیمان، همیشه خود را پی جوی آن می دانند و ملاک درست شناخت صحیح، مطابقت با آن است. ملاک شناخت صحیح، غیر از معیار شناخت صحیح است. بحث از معیار و محک شناخت صحیح، از مباحث اختصاصی شناخت شناسی است.

مسائل مربوط به شناخت از اساسی ترین موضوعات تفکر بشری بوده و هست.

هدف از تألیف کتاب « نفس الأمر در فلسفه اسلامی» تبیین تحلیلی، سنجش و بررسی مهم ترین تفاسیر نفس الأمر و همچنین بیان آموزه برگزیده درباره نفس الأمر است.

نظام منطقی و سازماندهی این کتاب به این ترتیب است: فصل اول: مبادی تصوری و تصدیقی.
فصل دوم: تفاسیر نفس الأمر(تبیین تحلیلی و سپس سنجش و بررسی مهم ترین تفسیرها). فصل سوم: مطلق واقعیت (=واقعیت عام)(بیان فرجامین در آشکارسازی و تبیین نفس الأمر).

کتاب نفس الأمر در فلسفه اسلامی به قلم محمدعلی اردستانی، به شمارگان 500 نسخه، در 360 صفحه و قیمت 15000 تومان به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است.
 
 

کد مطلب 2043645

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