انديشه هاي حضرت امام(ره) در تمام ايام سال براي جامعه تبيين شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی (ره) شهرستان ملارد به ریاست فرماندار و با حضور روسای تمامي ادارات، نهادها و ارگانهای نظامی و انتظامی شهرستان ملارد در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

در اين جلسه كه عصر روز گذشته برگزار شد، محمد فردي بيرانوند اظهار داشت: همزمان با فرا رسيدن ايام رحلت حضرت امام(ره)، شهرداریها موظفند كه در مسیر تردد زائرین ایستگاه های صلواتی برپا كنند كه ضمن پذیرایی از زائرین، اقلام فرهنگی از قبیل بروشور و سی دی های سخنرانی امام راحل (ره) نيز بين آنها توزيع شود.

وي افزود: در اين زمينه تمام دستگاه ها باید همه امکانات خود را برای بزرگداشت این مراسم به کار بگیرند تا بتوانیم با برنامه ریزی وراه اندازی کمیته های هفت گانه به بهترین نحو آن را برگزار کنيم.

فردي بيرانوند در ادامه بر برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در شهرستان ملارد تاكيد و عنوان كرد: اين انقلاب بي نام خميني در هيچ جاي جهان شناخته شده نيست، اين سخن بدين معناست كه امام خميني(ره) شناسنامه‌ و هويت انقلاب اسلامي در سطح جهاني است.

فرماندار شهرستان ملارد ادامه داد: يكي از كارهايي كه بايد به آن توجه ويژه شود، اين است كه تنها به سالروز رحلت امام خميني بسنده نشود، بلكه در همه ايام سال انديشه‌هاي ايشان براي عموم افراد جامعه تبيين و افكار امام ترويج شود.

وي افزود: امروز نام خميني(ره) نماد جريان قوي اسلام‌خواهي و عدالت‌طلبي در دنياست كه در حال تغيير شكل خاورميانه و تركيب فكري و فرهنگي جهان است.

اين مسئول اظهار داشت: ضروري است كه تمام ابعاد شخصيتي امام خميني(ره) اعم از شخصيت ديني، سياسي، اجتماعي، عرفاني و... ايشان به مردم شناسانده شود.



فردي بيرانوند گفت: با توجه به تهاجمات فرهنگي و تحريم‌هاي اخير عليه كشورمان و كينه‌توزي‌هاي دشمن نسبت به انقلاب اسلامي، مي‌طلبد كه امسال مراسم بزرگداشت بنيانگذار كبير انقلاب هرچه باشكوه‌تر برگزار شود تا دشمن تصور نكند در باورها و عقايد ملت ما و ميثاقي كه با امام خود بسته‌اند خللي ايجاد شده است.