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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۹:۵۵

نظری اعلام کرد:

نگاه عقلانی به شیعه میراث ماندگار شهید مطهری است

نگاه عقلانی به شیعه میراث ماندگار شهید مطهری است

ساری - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در سپاه کربلای مازندران گفت: نگاه عقلانی به دین و مکتب شیعه، میراث ماندگار شهید مطهری است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مختار نظری صبح سه شنبه در همایش یاد مطهر با بیان اینکه میراث ماندگار شهید مطهری، نگاه عقلانی به دین اسلام  و مکتب شیعه است، اظهار داشت: اسلام دین عقلانی است و برای اثبات ارزشهای آن نیاز به واسطه نیست.

وی به کتاب شهید مطهری با عنوان خدمات اسلام به ایران اشاره کرد وا فزود: استاد مطهری با نوشتن این کتاب ثابت کرد که اسلام به ایران و ایران به اسلام خدمت کرد.

نظری با بیان اینکه شهید مطهری در کتابهای خود بیشتر واژه های اسلامی نظیر زهد و تقوا را معنا و به مردم عرضه کرد گفت: کسانی که از اسلام و مکتب به نفع خود بهره می گیرند مخالف بود و در برابر آنان ایستادگی کرده است.

وی نقش تعلیم و تربیت را بسیار مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: نخستین آیاتی که بر پیامبر (ص) نازل شد درباره بحث مربی و ارزش کار آنان بوده است.

نماینده ولی فقیه در سپاه کربلای مازندران افزود: خداوند در این آیات خود را با عنوان معلم معرفی می کند و این بیانگر نقش تعلیم و تربیت در راه به کمال رسیدن انسانها و فاصله گرفتن از مناعت است.

خردمندی شهید مطهری

حجت الاسلام خلیل نژاد، نماینده ولی فقیه در سپاه ساری نیز احاطه علمی و شناخت وسیع بر مکاتب را از محاسن اصلی شهید مطهری دانست و اظهار داشت: شناختی که  شهید مطهری بر مکاتب مختلف و احاطه  علمی داشت سبب خردمندی ایشان بود.

وی نظم در زندگی، فعالیت های علمی و اجتماعی را از ویژگیهای شاخص  این معلم گرانقدر دانست و گفت: شناخت واقعی شهید مطهری نسبت به ماهیت افراد و گروههای مختلف از امتیازات این عالم گرانقدر است.

خلیل نژاد با اشاره به اینکه 102 نفر از بسیجیان و 80 سرباز وظیفه برای آموزش به دوره های تربیت و تعالی اعزام شدند افزود: کلاسهای تربیت آموزشیاران قرآن کریم، درک مفاهیم، اخلاق و برنامه های آمادگی مخصوص و بصیرت دینی از جمله اقدامات آموزشی سپاه است.

نماینده ولی فقیه در سپاه ساری بیان داشت: آموزش غیر حضوری مدیران و فرماندهان بسیج، آموزش مکاتبه ای معلمان عقیدتی سیاسی در قالب نشریه شمیم معرفت، برگزاری نشست بصیرتی مخصوص فرماندهان، جلسات پاسخ به ابهامات و رتبه بندی بسیجیان از درجه عادی به فعال و از فعال به کادری از دیگر اقدامات این نهاد است.

کد مطلب 2043650

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