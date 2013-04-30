کنسولگری عراق در ایلام ایجاد نشد/ عدم همکاری مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، پایانه مرزی مهران یکی از فعالترین پایانه های مرزی در کشور است و افزایش کیفیت خدمات و ارتقاء ارتباطات در مرزهای دو کشور به تلاش بیشتری نیاز است که از جمله ضروری بودن راه اندازی کنسولگری عراق در ایلام را دوچندان کرده است.

استان ایلام با دارا بودن طولانی ترین مرز مشترک با کشور عراق و وجود مشترکات فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و قومی مردم دو طرف مرز و حتی رابطه خویشاوندی می تواند دروازه ایران به کشور عراق و سایر کشورهای عربی منطقه و با توجه به سابقه ی تاریخی آن باشد.

شهر مهران به پنج پایتخت عربی از تهران نزدیک تر است و در گذشته نیز روابط بازرگانی بسیاری از طریق این مرز با کشورهای عربی منطقه دارد از طرفی نزدیکی این مرز به راه آهن سراسری عراق نیز عاملی دیگر در مهمتر شدن این مرز است البته در صورتی کخ این مرز را به راه آهن سراسری کشور متصل شود.

با همه این صحبت ها می توان گفت یکی از مهمترین راه های فعال تر نمودن مرز مهران همین راه اندازی دفتر کنسولگری عراق در استان ایلام است که باید پیگیری مقامات استان این امر محقق شود.

در صورت تحقق این کنسولگری نه تنها موجب فعال شدن بسیاری از ظرفیت های نهفته و بالقوه مرز مهران و رونق هرچه بیشتر استان می شود بلکه می تواند راه حلی برای افزایش رونق اقتصادی و بازرگانی و ایجاد اشتغال باشد که با پیگیری های مستمر و مداوم مسئولین و دست اندرکاران امر چه با برگزاری چنین جلساتی و دعوت از طرف عراقی برای حضور در ایلام و دیدار با مقامات ارشد استان و همچنین بارز کردن خواسته های مردم برای ایجاد امکانات مناسب برای توسعه روابط بین دو کشور و ملت موثر باشند.

طی چند سال گذشته همیشه اظهارنظرهای مختلفی در ارتباط به ایجاد این کنسولگری در استان شده است ولی طبق معمول عزم جدی برای محقق کردن آن وجود ندارد و حتی در سفرهای مسئولان تعدادی از استانهای عراقی به ایلام و امضا تفاهم نامه هنوز این امر محقق نشده است.

ایجاد کنسولگری عراق در ایلام نیازمند درخواست طرف عراقی است

چند ماه پیش معاون پارلمانی و کنسولی وزارت امور خارجه در سفر به استان ایلام اعلام کرد: ایجاد کنسولگری عراق در ایلام نیازمند درخواست طرف عراقی است.

حسن‌ قشقاوی اظهار داشت: ایجاد کنسولگری عراق در ایلام نیازمند درخواست طرف عراقی است که اگر این درخواست دریافت شود در نخستین فرصت محقق می‌شود.

معاون پارلمانی و کنسولی وزارت امور خارجه گفت: مرز مهران و پتانسیل مرزی ما به عراق نیازمند ایجاد این کنسولگری است که اگر درخواست آن از طرف عراقی صادر شود در نخستین فرصت پذیرفته و آن را محقق می‌کنیم.

علاوه بر این اظهار نظر نماینده مردم ایلام در مجلس از موافقت نهایی با ایجاد کنسولگری عراق در ایلام خبر داد و اعلام کرد: با توجه به این که مرز بین المللی‎ ‎مهران از مهمترین کانون های تردد زوار و ‏صادرات کالا به ‏عراق محسوب می‎ ‎شود،‌ ایجاد کنسولگری این کشور در استان ایلام از هر ‏نظرتوجیه دارد‏‎.

‎نماینده مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی‎ ‎اظهار داشت: افزون بر این، اکنون پنج هزار ‏تبعه عراقی در شهر ایلام سکونت‏‎ ‎دارند که برای انجام کارها و ‏امور مرتبط با آنان نیاز است که ‏کنسولگری این‎ ‎کشور در منطقه دایر شود‏‎.

شوهانی افزود:‌ ایجاد کنسولگری عراق در این استان به توسعه مراوده های تجاری و تردد زوار ‏عتبات عالیات ‏عراق کمک فراوانی می کند‏‎.

البته در این بین اظهار نظر یکی از مقامات عراقی نشان می دهد که ایجاد این کنسولگری از طرف خود مسئولان کشور نیز پیگیری نمی شود.

"صبیح لفته فرحان" معاون استاندار واسط عراق در سفری که چند وقت پیش به استان ایلام داشت، اعلام کرد: مقام های ایرانی نیز در موافقت با ایجاد کنسولگری عراق در استان ایلام، زمینه ارتباط بیشتر تجار و مردم دو کشور را افزایش دهند که به نظر می رسد مسئولان ایرانی باید برای کنسولگری تلاش کنند.

استاندار ایلام نیز گفت: ما از طریق استانداری مرزی خود و از طریق سفارتخانه ها و وزارت امور خارجه خود و وزارت کشور پیگیری می کنیم که کشور عراق در این استان هم کنسولگری داشته باشد که این بستگی به تصمیم کشور مقابل دارد.

وی اضافه کرد: برخی از مردم استان ممکن است رفت وآمد برای آنها سخت باشد و هزینه داشته باشد که به کرمانشاه مراجعه کنند لذا از دوستان خواهش کردیم که با دولت مرکزیشان هماهنگ کنند که یک نمایندگی خوب کنسولگری در استان ایلام داشته باشیم.

عباس زاده بیان کرد: مردم ایلام به ویژه تجار به خدمات کنسولگری نیاز دارند که امیدواریم این موافقت ها صورت بگیرد و شاهد خدمات کنسولگری در استان باشیم.

با این حال امید است استان که به عنوان دروازه عتبات عالیات و عراق لقب گرفته و بنا به گفته بسیاری از کارشناسان گسترش مناسبات میان دو کشور می تواند برای استان ایلام بسیار سودآور بوده و به رشد اقتصادی استان منجر شود، لذا توجه به موقعیت بسیار مناسب مرز مهران و تمایل تردد اتباع دو کشور از این مرز و امنیت بسیار بالای این مرز را بعنوان شاهراه اصلی تردد زوار معرفی می کند، بر همین اساس وجود کنسولگری عراق در ایلام می تواند ظرفیت های مرز مهران را بالفعل کند.