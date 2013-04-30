نام و القاب حضرت فاطمه(س) برای 12 میلیون و 578 هزار بانوی ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس آمار پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان ثبت احوال کشور نام فاطمه 4میلیون و 75هزارو 85 بار در این پایگاه به ثبت رسیده است.

همچنین نام‌های زهرا 2 میلیون و 782هزارو 182 بار ، مرضیه 477هزارو 34بار ، صدیقه 428هزارو 810 بار ، طاهره 400هزارو 67بار ، راضیه 232هزارو 316 بار ، فاطمه‌زهرا 67هزارو 990 بار ، زکیه 31هزارو 779 بار و مبارکه 6هزارو 998 بار از فراوانترین نام‌های حضرت فاطمه(س) است که در پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان ثبت احوال کشور به ثبت رسیده است.

براساس این آمار ایرانیان نام‌های معصومه یک میلیون و 225 هزارو 631 بار ، زهره 338هزارو 222بار ، بتول 235هزارو 595 بار ، طیبه 221هزارو 526 بار ، فریده 211 هزارو 515 بار ، مهدیه 198هزارو 841بار ، ریحانه 176هزارو 546 بار ، سعیده 131هزارو 65 بار ، صفیه 110هزارو 968بار و کوثر 110هزارو 76 بار برای فرزندان خود انتخاب کرده‌اند که در پایگاه اطلاعات جمعیت ثبت شده است.

همچنین نام‌های حبیبه 73هزارو 73بار ، حکیمه 70هزارو 669بار ، حدیثه 63 هزارو 445بار ، عالیه 60هزارو 285بار ، کوکب 59هزار 33بار ، رحیمه 52هزارو 338بار ، حوریه 49هزارو 114بار ، حنا 48هزارو 687بار ، حانیه 38هزارو 107بار ، مطهره 36هزارو 608بار ، انسیه 35هزارو 151بار ، عارفه 32هزارو 77 بار وحیده 31هزارو 700بار ، رضیه 25هزارو 241بار و حسنا 19هزارو 343 بار از دیگر القاب حضرت زهرا (س) است که در این پایگاه به ثبت رسیده است.

از دیگر القاب ایشان که در این پایگاه به ثبت رسیده می‌توان به نام‌های صابره به تعداد 9هزارو 57بار ، حورا 8هزارو 267بار ، نوریه 7هزارو 86بار ، کریمه 5هزارو 70بار ، رشیده 3هزارو 764بار ، عالیه 3هزارو 173بار ، فاضله 2هزارو 229بار ، تقیه هزارو 410بار ، سیده هزارو 256بار ، شهیده 941بار ، صادقه 635بار ، مومنه 466بار ، علمیه 108بار ، نقیه 95بار ، محموده 91بار ، مبشره 80بار ، حره 60بار ، راکعه 17 بار ، ملهمه 4بار و صدوقه 3 بار اشاره کرد.



