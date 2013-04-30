کشته و زخمی شدن 10 نفر در تصادف جاده گیلانغرب - اسلام آباد

سرهنگ رضا سلبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وضعیت جوی جاده های کشور آرام است و ترافیک در تمامی جاده ها روان است.

وی با اشاره به اینکه ساعت 24:45 دیروز وقوع تصادف میان وانت مزدا،تریلی دانک فنگ و پراید در محور گیلانغرب به اسلام آباد در استان کرمانشاه 8 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند، افزود: براساس اعلام کارشناسان پلیس راه این حادثه به علت انحراف به چپ کامیون رخ داد.

به گفته رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور در تصادف دیگری که ساعت 8 صبح در محور اهواز- مسجد سلیمان رخ داد، به علت برخورد پژو پرشیا و 405 دو نفر کشته شدند. علت وقوع این حادثه تجاوز به چپ خودرو پرشیا اعلام شد.

سلبی عدم توجه به جلو را با 28 درصد مهمترین علت تصادفات روز گذشته اعلام کرد و ادامه داد: سرعت غیرمجاز با 18 درصد، انحراف به چپ با 16 درصد و رعایت نکردن حق تقدم با 11 درصد دیگر علل مهم تصادفات 24 ساعت گذشته بودند. ضمن اینکه 31 درصد تصادفات از نوع وازگونی بوده است.