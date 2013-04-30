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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۹:۵۹

امروز/

طرح آموزش تردد ایمن عابران پیاده و راکبان موتورسیکلت در رودسر اجرا شد

طرح آموزش تردد ایمن عابران پیاده و راکبان موتورسیکلت در رودسر اجرا شد

رودسر – خبرگزاری مهر: دومین مرحله طرح بزرگ آموزش تردد ایمن عابران پیاده و راکبان موتورسیکلت در منطقه سیاهکلرود شهرستان رودسر به اجرا گذاشته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل حمل و نقل و پایانه های گیلان صبح امروز در این مراسم گفت: بیشترین کشته های حوادث رانندگی در استان اول راکبان و دوم عابران پیاده هستند.

سبحان علیپور افزود: برای نخستین بار آغاز طرح آموزش موتور سیکلت سواران در سال 88 به صورت آموزشی در پنج روستای استان برگزار شد.

وی اظهارداشت: از هشتم اردیبهشت ماه سال جاری نیز 10 روستای دیگر زیر پوشش آموزش تردد ایمن عابران پیاده و راکبان موتور سیکلت قرار گرفتند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های گیلان هدف از اجرای این طرح را افزایش سطح آگاهی و اصلاح الگوی رفتاری عابران پیاده و موتورسواران، ارتقای ایمنی عبور و مرور عابران پیاده و موتو سواران رعایت ایمنی در هنگام موتورسواری، افزایش اطلاعات ترافیکی و پیشگیری از وقوع تصادفات، اشاعه فرهنگ استفاده از تجهیزات ایمنی در میان موتورسواران و عابران پیاده به کاهش تدریجی تصادفات و تلفات عابران پیاده و موتورسواران اعلام کرد.

 وی تصریح کرد: فرهنگ سازی و آموزش استفاده صحیح از راه و وسایل نقلیه یک کار ملی است و همه باید در این امر سهیم شوند تا فرهنگ ایمنی، ترافیک و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی در جامعه نمادینه شود.

 در ادامه این مراسم ضمن اجرای برنامه های هنری، آموزشی و اطلاع رسانی،  بسته های آموزشی، کلاه ایمنی، برچسب شبرنگ و غیره در بین شرکت کنندگان توزیع شد.

کد مطلب 2043674

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