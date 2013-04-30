تلاش برای حضور ورزشکاران نیشابوری در مسابقات داخلی و خارجی صورت مي گيرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهيم اميني دوشنبه شب در محل اداره ورزش و جوانان نيشابور اظهار كرد: با توجه به اينكه در تمام فعاليت های ورزشی در سطح استان پس از مشهد جايگاه دوم را به خود اختصاص داده ايم و همه ساله برنامه اعزام ورزشكاران به مسابقات استاني، كشوري و حتي بين المللي را داريم، در سال جاري نيز با قدرت در عرصه ورزش ظاهر خواهیم شد.

رئيس اداره ورزش و جوانان نيشابور يكي دیگر از اهداف اين اداره در سال 92 را توجه به بعد همگاني و قهرماني ورزش عنوان کرد و افزود: در زمينه گسترش ورزش همگاني، با تجهيز ايستگاه هاي نرمش صبحگاهي، برپايي همايش هاي خانوادگي و همچنين برپايي كلاس هاي آموزشی متنوع، اقدامات ويژه اي را انجام خواهيم داد.

اميني از فعالیت بيش از 35 هيئت ورزشي در این شهرستان خبر داد و تصريح كرد: در زمينه استعداديابي در طول سال جاري همچون سال گذشته كلاس هاي مختلفي در رده نونهالان و نوجوانان با بهره گيري از مربيان كارآزموده برگزار خواهيم كرد.

وي گفت: در سال جاري موضوع توسعه زيرساخت ها، احداث و بهره برداري از چند طرح و پروژه مردمي را مورد توجه قرار می دهیم.

رئيس اداره ورزش و جوانان نيشابور با بیان اینکه سال گذشته در دستیابی به اهداف اداره ورزش و جوانان نيشابور موفق عمل کردیم، بیان كرد: امسال برای برگزاري، اعزام و تمرين ورزشكاران از همكاري بخش خصوصي نيز استفاده مي كنيم.

اميني افزود: با رويكرد شناسايي و جذب استعدادها در سال 92 در رده سني نونهالان و نوجوانان كلاس هاي آموزشی مختلفي در مكان اداره ورزش و جوانان شهرستان، برگزار خواهد شد.

وي ضمن تشكر از همكاري همه جانبه مسئولان و اداره كل ورزش و جوانان خراسان رضوي، گفت: اميدواريم در سال جديد نيز در عرصه هاي ورزشي موفق ظاهر شويم.