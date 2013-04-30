جلوگيري از افزايش خودسرانه قيمت نان به بهانه استفاده از کنجد در ملارد

فاضل اكبري طارمي در گفتگو با خبرنگار مهر به بازدید سرزده از برخی نانوایهای شهرستان ملارد شاره كرد و اظهار داشت: به منظور رسيدگي ببه تخلفات برخي از واحدهاي نانوايي در شهرستان در زمينه گران و كم فروشي، تيم هاي نظارتي فرمانداري از واحدهاي خبازي ملارد بازديد كردند.

وي با اشاره به دريافت گزارشهاي شكايت مردمي مبني بر تخلف از سوي برخي از واحدهاي خبازي افزود: در اين زمينه شكايتهاي مردمي مورد بررسي قرار گرفت و از واحدها نظارت شد.

اين مسئول عنوان كرد:تذکرات لازم را در خصوص کاهش قیمت ها که به بهانه استفاده از کنجد خودسرانه افزایش داده شده بود به متخلفان ابلاغ شد.

اكبري طارمي ادامه داد: هم اكنون طرح نظارت و بازرسی از نانوایها به صورت ویژه در فرمانداری ملارد جهت افزایش کیفیت پخت نان در سطح این شهرستان در حال اجراست كه در اين راستا هر واحدی از نانوایها بخواهد خلاف مقررات قانونی عمل کند با متصدی آن واحد برخود قانونی صورت خواهد پذیرفت.

معاون فرماندار ملارد يادآور شد: تعدادي از نانوايي ها اين شهر نيز بعلت ازدحام و چون وقت کافي براي عمل آوري خمير صرف نمي کنند، نان هاي بي کيفيت به مردم تحويل مي دهند يا بخش هايي از هر قرص نان بربري بعلت خمير و يا سوخته بودن غيرقابل مصرف است.

وي اضافه كرد: همچنين بي توجهي و نداشتن کارگر متخصص در بسياري از نانوايي ها باعث شده که نانهاي پخت شده غيرقابل مصرف باشند، در واقع کيفيت مناسب آرد، خمير بهداشتي، نمک و ميزان ترکيب اين مواد در تهيه نان باکيفيت نقش مهمي دارد.

اين مسئول بر مديريت و نظارت بر امر پخت نان و داشتن نيروي انساني ماهر تاكيد كرد و بيان داشت: در حال حاضر برخي از واحدهاي نانوايي بصورت سليقه اي اقدام به عرضه نان با قيمت بالاتر کنند.

اكبري طارمي گفت: هم اکنون با اجراي طرحهاي نظارتي،‌ميزان تخلفات نانوايي هاي اين شهرستان نسبت به گذشته کاهش چشمگيري يافته و اين امر موجب رضايت شهروندان شده است.