به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس اسكندري صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار كرد: طلاب، روحانيون و شاگردان مكتب امام صادق(ع) در حوزه مقدسه علميه قم با زنده نگه داشتن سالروز شهادت متفكر بزرگ، محقق و فيلسوف شهير، اسوه تقوا و فضيلت و اخلاص آيت‌الله شهيد مطهري، به طور خودجوش از مقام اساتيد خود تجليل مي‌كنند.

وي تصريح كرد: اين حركت خداپسندانه از سال گذشته، از درس فقه استاد بزرگ حوزه، حكيم و فيلسوف و فقيه والامقام حضرت آيت‌الله العظمي جوادي آملي توسط جمعي از شاگردان آن استاد فرزانه شروع شده است.

حجت‌الاسلام اسكندري با بيان اينكه اين سنت حسنه نبايد منحصر به آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها باشد، بلكه در حوزه‌هاي علميه هم بايد رواج پيدا كند، گفت: اميدواريم اين سنت حسنه به تمام دروس حوزه و اساتيد و الامقام آن سرايت پيدا كند.

به گفته رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان قم، مراسم تجليل از مقام آيت‌الله العظمي جوادي آملي ساعت 9 و 30 دقيقه روز شنبه در زيرزمين مدرسه علميه فيضيه برگزار مي‌شود.