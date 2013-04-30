روزانه 54 تن لبنيات در کشت و صنعت مغان توليد مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، احد احدزاده صبح سه شنبه در حاشيه بازديد از خط تولید ماست در کارخانه لبنیات کشت و صنعت مغان افزود: هم اکنون روزانه 15 تن شیر پاستوریزه، 15 تن دوغ، 10 تن شیرخشک،10 تن خامه به صورت فله و 2 تن کره پاستوریزه و 1.5 تن ماست در این کارخانه تولید و به بازار عرضه می‌شود.

وی با بیان اینکه برای ایجاد خط تولید فرآورده لبنی ماست در این کارخانه بالغ بر 800 میلیون ریال سرمایه‌گذاری شده است، روند فعالیت‌های کارخانه لبنیات كشت وصنعت مغان را مطلوب ارزیابی کرد و ادامه داد: طرح تولید ماست از شاخص‌ترین عملکرد کارخانه لبنیات در سال جاری است.

احدزاده بیان داشت: با توسعه تدریجی خطوط فعلی، علاوه بر افزایش حجم تولید، ماست با کیفیت مطلوب و در انواع کم چرب، پرچرب و وپروبیوتیک در بسته‌بندی‌های مختلف استحصال و به بازار مصرف عرضه خواهد شد.

وي با اشاره به تکمیل ظرفیت اسمی کارخانه لبنیات شرکت مغان متذکر شد: این کارخانه روزانه 180 تن شیر خام و سالانه 10 هزار تن محصول لبنی شامل کره پاستوریزه، شیرخشک بدون چربی، خامه پاستوریزه، شیر پاستوریزه پاکتی و دوغ پاستوریزه در بسته‌بندی‌های پاکتی و لیوانی فرآوری می کند.

معاون فرمانداري پارس آباد تصریح کرد: کارخانه لبنیات در زمینه اشتغالزایی به طور مستقیم و غیر مستقیم نقش بسزایی دارد به طوریکه در زمینه جذب شیرهای تولیدی منطقه بالاخص دامداری‌های کوچک صنعتی چندین نفر مشغول به کار بوده و از این طریق امرار معاش می کند.

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با داشتن اراضی وسیع کشاورزی، دو هزار و 600 هکتار باغ‌های میوه، مجتمع بزرگ دامپروری، کارخانه‌های قند، لبنیات، فرآوری میوه و چند واحد تولیدی دیگر یکی از شرکت‌های منحصر به فرد کشور به حساب می‌آید.