صبای قم برابر پیکان تهران متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، کادر فنی تیم فوتبال صبای قم آخرین میزان آمادگی بازیکنان خود در آستانه بازی های هفته های پایانی لیگ برتر فوتبال را برابر تیم پیکان سقوط کرده به مسابقات لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور محک زدند تا آماده دیدارهای دو هفته آتی با راه آهن و مس کرمان شوند.

دو تیم صبای قم و پیکان تهران که به ترتیب در لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور جام خلیج فارس در رده های هشتم و شانزدهم رده بندی حضور دارند، برای پایان دادن به این فصل از رقابت های خود در این دو هفته بازی های مهمی پیش رو دارند.

نگاهی به وضعیت تیم فوتبال صبای قم یکی از 18 تیم حاضر در مسابقات این فصل لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور نشان می دهد که صبایی ها برای بهبود موقعیتی که هم اکنون در جدول رده بندی لیگ برتر دارند، می خواهند مقابل دو حریف آتی خود نتیجه خوبی بگیرند.

تیم فوتبال پیکان تهران نیز که در دوازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور عملکرد خوبی نداشته است و همانند صبای قم حضور دو سرمربی را روی نیمکت خود تجربه کرده، با وجود اینکه به لیگ دسته اول سقوط کرده اما قصد دارد در دو بازی آتی با تمام توان مقابل حریفان قرار بگیرد.

صبای قم در حال حاضر با کسب 44 امتیاز و مطمئن از موقعیت خود در جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در مکان هشتم ایستاده است و در دیدارهای باقی مانده خود از لیگ دوازدهم روزهای 15 و 20 اردیبهشت در تهران با راه آهن و در قم با مس کرمان دیدار می کند.

اما مسابقه تدارکاتی و دوستانه تیم های فوتبال صبای قم و پیکان تهران شامگاه دوشنبه نهم اردیبهشت ماه به میزبانی تیم فوتبال پیکان تهران در محل تمرینات این تیم یعنی در پیکان شهر برگزار شد و سرانجام دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند.

این دو تیم پیش از این در چارچوب رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور نیز در هفته های اول و هجدهم برابر یکدیگر به میدان رفته بودند که در مسابقه نیم فصل اول در ورزشگاه یادگار امام قم صبا با نتیجه چهار بر صفر و در بازی نیم فصل دوم در ورزشگاه تختی تهران چهار بر یک موفق به شکست تیم پیکان شده بود.

