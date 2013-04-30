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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۰:۱۱

مجیدی خبر داد:

آمادگی فرمانداری برای تبدیل شدن ساری به شهر الکترونیک

آمادگی فرمانداری برای تبدیل شدن ساری به شهر الکترونیک

ساری - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی فرماندار ساری گفت: این نهاد آمادگی تبدیل ساری به شهر الکترونیک خطه شمال را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی صبح سه شنبه در دومين جلسه هیئت مدیره سازمان فناوري اطلاعات و آمار شهرداري ساري، بر گسترش کاربردهای وسیع فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمینه زندگی شهری و برنامه ریزی در دو حوزه شهرداری الکترونیک و شهر الکترونیک تأکید کرد.

وی به نگاه عمیق بحث توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در قانون پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، توجه جدی به فعالیت های این حوزه را ضروری دانست و استفاده از طرح و برنامه در امور سازمان را مهم ارزیابی کرد.

مجیدی گفت: سازمان فاوا باید در جهت ارائه خدمات الکترونیک به منظور افزایش رضایت مردم شهر ساری گام بردارد.

معاون عمرانی فرماندار ساری با بیان اینکه استفاده از تجربیات شهرهای بزرگ ایران و جهان که در این امر موفق بودند امری اجتناب ناپذیر است و گفت: ساری می تواند پایلوت شهر الکترونیک شمال کشور شود.

شهرستان ساری، مرکز مازندران بیش از 500 هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 2043695

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