30 هزار نفر در دهلران از خدمات بیمه درمانی تامین اجتماعی بهره مند هستند

به گزارش خبرنگار مهر، نوردین محمدی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران دهلرانی اظهار داشت: خوشبختانه سازمان تامین اجتماعی برای خدمات دهی به بیمه شدگان اقدامات خوب و موثری انجام داده است.

وی اظهار داشت: 30 هزار نفر از خدمات بیمه درمانی تامین اجتماعی شهرستان دهلران بهره مند هستند که از این میزان بیش از 12 هزار نفر بیمه شده اصلی و مابقی بیمه شده تبعی هستند.

محمدی افزود: با توجه به اینکه بعضی از ادارت و گارگاه های شهرستان در پرداخت حق بیمه کارگران خود تعلل می کنند، جهت ارج نهادن به مقام شامخ کارگارگر معوقات خود را پرداخت کنند.

رئیس تامین اجتماعی شهرستان دهلران گفت: تامین اجتماعی شهرستان دهلران ماهیانه بیش از دو میلیارد ریال به مستمری بگیران خود پرداخت می کند.