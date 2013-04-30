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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۰:۱۸

محمدی:

30 هزار نفر در دهلران از خدمات بیمه درمانی تامین اجتماعی بهره مند هستند

30 هزار نفر در دهلران از خدمات بیمه درمانی تامین اجتماعی بهره مند هستند

دهلران - خبرگزاری مهر: مدیر تامین اجتماعی شهرستان دهلران گفت: 30 هزار نفر در دهلران از خدمات بیمه درمانی تامین اجتماعی بهره مند هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، نوردین محمدی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران دهلرانی اظهار داشت: خوشبختانه سازمان تامین اجتماعی برای خدمات دهی به بیمه شدگان اقدامات خوب و موثری انجام داده است.

وی اظهار داشت: 30 هزار نفر از خدمات بیمه درمانی تامین اجتماعی شهرستان دهلران بهره مند هستند که از این میزان بیش از 12 هزار نفر بیمه شده اصلی و مابقی بیمه شده تبعی هستند.

محمدی افزود: با توجه به اینکه بعضی از ادارت و گارگاه های شهرستان در پرداخت حق بیمه کارگران خود تعلل می کنند، جهت ارج نهادن به مقام شامخ کارگارگر معوقات خود را پرداخت کنند.

رئیس تامین اجتماعی شهرستان دهلران گفت: تامین اجتماعی شهرستان دهلران ماهیانه بیش از دو میلیارد ریال به مستمری بگیران خود پرداخت می کند.

کد مطلب 2043696

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