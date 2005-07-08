20 نفر از نخبگان جودو شناسايي شدند

به گزارش خبرنگار" مهر" درپايان اين مسابقات كه با حضور 170 جودوكار از 12 پايگاه قهرماني برگزار شد. كميته تيم هاي ملي 20 نفر را به عنوان نخبگان زير 17 سال جودوي ايران انتخاب كرده اند. نفرات انتخاب شده عبارتند از:

وزن 46- كيلوگرم: 1- بهمن غلامي از شهرري ، بهزاد وحداني خراساني شمالي

وزن 50- كيلوگرم : 1- رسول جامعي از تهران ، ميلاد احمدي از كرج

وزن 55- كيلوگرم : 1- مرتضي پورعباس از ايلام، رضا وحيد نيا از فارس

وزن 60- كيلوگرم : 1- حسن باقري ازشهرري ، شهرام غلام رسمي از كرج

وزن 60- كيلوگرم : 1- يوسف عزيز پور و مصطفي باقري از ايلام

وزن 72- كيلوگرم : 1- حبيب غلامي مقدم ازخراسان رضوي ، محمود احمدي ازمهران

وزن 81 - كيلوگرم : 1- محمود هاشمي از تهران ، محمد قلندري از شهرري

وزن 90- كيلوگرم : 1- مجيد نصراللهي از لرستان ، محمدرضا فلله گري از شهرري

وزن 100- كيلوگرم : 1- مجتبي احمدزاده ازتهران ، احمد قلندري ازاسلامشهر

وزن 100+ كيلوگرم: 1- حميدرضا جمشيدي ازگيلان ، و سيد ياور موسوي از فارس