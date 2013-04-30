به گزارش خبرنگار مهر، كتاب ركوردهاي جهاني گينس پديدهاي است كه در بين انسانهاي عادي جزء عجايب به حساب ميآيد. اين كتاب هر ساله تجديد چاپ شده و بسياري از مردم جهان آرزو دارند كه بتوانند نام خود و كشورشان را در اين كتاب چاپ كنند.
ايوب خداكرمي، جوان ورزشكار كرمانشاهي متولد سال 1360 و از شاگردان استاد حسين شجاعي زاده دارنده كمربند مشكي دان سه رشته كيكبوكسينگ و بنيانگذار رشته فايترنجر در استان كرمانشاه از کرمانشاهیان است که آرزوی ثبت نام خود و شهرش را در کتاب رکوردهای گینس در سر می پروراند.
این جوان کرمانشاهی برای محقق شدن آرزوی خود تصمیم به ثبت رکورد شکستن اجسام سخت بر روی سینه گرفت.
این اتفاق 7 اردیبهشت و با حضور بنيانگذاران و روساي كنفدراسيون جهاني چيوان "گراند مستر مهدي يوسفيفراني، گراند مستر مهدي افرايي" در كرمانشاه اتفاق افتاد و قرار شد که فیلم این رکورد به مسئولین گینس انتقال داده شود و مقدمات این کار فراهم شود.
در این مراسم رئيس شوراي شهر كرمانشاه سيد حجتالله موسوي اجاق، مازيار رضايي نايب رئيس شوراي شهر كرمانشاه، و چند تن از مسئولين حضور داشتند و این جوان کرمانشاهی توانست ركورد هزار و 200 كيلوگرم بتن را بهصورت يكجا بر روي بدن و شكسته شدن آن را به ثبت برساند.
با اين جوان كرمانشاهي گفتگويي انجام دادهايم كه در ذيل ميآيد:
در چه سني به ورزش رزمي علاقهمند شديد و به چه رشتههايي بيشتر علاقهمند بوديد؟
از سال 1376 با توجه به علاقهاي كه به رشتههاي رزمي داشتهام، فعاليتم را در رشته رزمآوران شروع كرده و زير نظر استاد گودرز شفيعي و ايرج مهتابي به فعاليت خود ادامه دادم و مدتي هم بهعنوان مربي در رشتههايكيكبوكسينگ فعاليت كرده و كمربند دان سه اين رشته را دارم و در سال 86 در رشته رزمي فايترنجر وارد شدم و به عنوان بنيانگذار فايترنجر در غرب كشور و مسئول آن در استان كرمانشاه فعاليت ميكنم و هم اکنون بسياري از شاگردانم، اكنون بهعنوان مربي مشغول فعاليت هستند.
چگونه به شكستن ركورد در گينس روي آورديد؟
يكي از آرزوهاي من شكستن ركورد گينس است، زيرا دوست دارم كه نام ايران در كتابي كه يكي از پرفروشترين كتابهاي جهان است، ثبت شود و كرمانشاه را بر فراز قله ايستادگي و سرافرازي ببينم.
قرار است همين 1200 كيلوگرم را در گينس به ثبت برسانيد؟
اين ركورد در واقع مجوز ورود من به گينس است و قطعا در ركورد گينس اين رقم را افزايش ميدهم، اما فعلا اعلام نميكنم كه چه اندازه آن را تغيير خواهم داد.
ركوردي كه براي ثبت در كتاب گينس به ثبت خواهم رساند، بيش از اين ركوردي است كه به ثبت رساندهام و با توجه به اينكه ورزشكاراني در رشتههاي رزمي اقدام به شكستن اجسام سخت ميكنند و قصد ثبت ركورد خود در گينس را دارند، به همين دليل در نظر دارم تا زمان ثبت ركوردم وزن و استايل مورد نظرم را اعلام نکنم.
پس از شكستن اين ركورد در كرمانشاه چه كارهايي را بايد انجام دهيد تا به ثبت نهايي در گينس برسيد؟
اميدوارم كه با ارسال فيلم و مكاتبه با انستيتو گينس و جذب اسپانسر زمينه حضور نماينده انستيتو گينس جهت ثبت ركورد فراهم شود.
در زمان ركوردگيري، كساني كه اقدام به شكستن بتنها كردند چه كساني بودند؟
دو نفر از رزميكاران به طور همزمان اقدام به شكستن بتنها كردند و خدا را شكر چندان سخت نبود.
در زماني كه مشغول شكستن بتنها بر روي بدنتان بودند به چه ميانديشيديد؟
به ثبت نام كرمانشاه و ايران در گينس و مطمئن هستم اگر شرايط مالي فراهم شود حتما ميتوانم اين كار را انجام دهم.
چه نهاد يا اشخاصي از شما براي انجام اين كار حمايت كرد؟
سيد حجتموسوي اجاق رئيس شوراي اسلامي شهر كرمانشاه، پيمان قرباني شهردار كرمانشاه و اسفنديار زرافشاني عضو شوراي شهر، مازيار رضايي، كامران ملكي، حاج سياوش بهمني و سيد محمدرضا قاروني مسئول تربيت بدني شهرداري كرمانشاه، دولتشاهي مسئول روابط عمومي شهرداري كرمانشاه از جمله حامیان من در این زمینه بودند تا بتوانم در اين شرايط خاص و هارموني اين ركورد را در كرمانشاه به نحو شايسته انجام دهم.
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