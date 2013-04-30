جشن بزرگ میلاد کوثر(س) در فرون آباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشن بزرگ میلاد کوثر(س) به مناسبت ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س) شامگاه دوشنبه با حضور سرهنگ اصغری فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاکدشت، علی بندعلیان شهردار و جمعی از مسئولان شهرداری فرون آباد، سمیه پازوکی مسئول امور بانوان و خانواده فرمانداری شهرستان پاکدشت و بیش از یکهزار نفر از بانوان شهرستان و شهر فرون آباد در مجموعه ورزشی مدرسه سلمان فارسی شهر فرون آباد برگزار شد.

علی بندعلیان در حاشیه این مراسم ضمن تبریک ولادت با سعادت حضرت زهرا(س) و هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر با اشاره به احادیث مختلف دین اسلام گفت: با توجه به تعالیم و دستورهای دین مبین اسلام در روایات و آیات، انجام امور خانه و به عبارت دیگر خانه‎ داری، جزو وظایف واجب زن به شمار نمی‎ آید، حتی شیردادن به فرزند نیز بر زنان واجب نیست، بلکه انجام کارهای مربوط به خانه از سوی زن جنبه احسان و لطف دارد.

وی افزود: باید دقت کرد که احترام مادر احترام به نعمتهای خداوندی است و وظیفه همه این است که قدردان مادر و پدر خود باشند و به آنها احسان کرده و از آزار آنها پرهیز کنند.

این مدیر شهری با اشاره به جایگاه مادر نیز بیان داشت: وقتی در روایات داریم که بهشت زیر پای مادران است این موضوع نشان می دهد احترام و بزرگداشت مادر یکی از راه های رسیدن به بهشت است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاکدشت نیز در این مراسم گفت: حضرت فاطمه(س) اولین شهیده راه ولایت بود که تمام کارهایش بر اساس عقل، دین و برنامه بود که یکی از شاخصهای بارز آن حضرت ولایتمداری بود.

سرهنگ عبدالله اصغری با تأکید بر الگوگیری زن مسلمان از حضرت زهرا(س) گفت: این بانوی بزرگوار الگوی کامل زن مسلمان است و باید این الگوی کامل را به زنان جامعه خود و عالم شناساند، زیرا جهان غرب امروز به بن بست الگو رسیده است و بانوان آزاده به دنبال الگویی مناسب هستند.

گفتنی است، در این مراسم گروه های سرود و تواشیح عرفان و تسنیم و مسابقات فرهنگی، هنری و نقاشی برای حضار برگزار شد.