برنامه های سوم خرداد در مساجد مازندران مردمی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فوقی صبح سه شنبه در جلسه کمیته مردمی ستاد بزرگداشت سوم خرداد اظهار داشت: در نکوداشت این روزهای بزرگ همه دستگاه‏‌ها باید اهتمام ویژه‏‌ای به کار گیرند و چهره شهرها به این مناسبت تغییر یابد و فضاسازی مناسب صورت گیرد.



وی اضافه کرد: دفاع مقدس گل سرسبد حماسه های ایران بوده که در آن حتی یک وجب از خاک ایران به دشمنان ما داده نشد و از این حیث خیلی اهمیت دارد.

رئیس ستاد سوم خرداد مازندران، از تشکیل این ستاد در استان خبر داد و گفت: امسال سعی داریم در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی برنامه های متنوع با محوریت مقاومت، ایثار و پیروزی اجرا کنیم و در این راه از برنامه های جذاب و ماندگار استقبال می کنیم.



وی با اشاره به تقارن سوم خرداد با سالروز ولادت حضرت علی (ع) یادآورشد: متولیان فرهنگی با برگزاری تجمعات بزرگ مردم در این مراسمات زمینه حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری را فراهم کنند.



فوقی افزود: درست است که برنامه های سوم خرداد در این روز متمرکز شده ولی برنامه ها در طول یک هفته اجرا می شود و از جمله این برنامه ها می توان به برنامه های فرهنگی، هنری، اجتماعی، مسابقات ورزشی، دیدار با خانواده‏‌های معظم شهدا، برپایی نمایشگاه عکس و برپایی ایستگاه‏‌های صلواتی اشاره کرد.



وی با بیان اینکه وظیفه ما ارتقای فرهنگ ایثار و شهادت است و این مهم باید در خلال این مناسبت‏ها ترویج یابد، گفت: یکی از راه‏های ارتقای این فرهنگ مقدس نکوداشت مناسبت‏‌های مربوط به دفاع مقدس است.



فوقی افزود: سوم خرداد یکی از روزهای بزرگ و جاودان در تاریخ ایران اسلامی بوده که در آن رزمندگان و بسیجیان توانستند طعم تلخ شکست را به کام دشمن بچشانند. دشمنی که اعلام کرده بود اگر خرمشهر توسط نیروهای اسلام بازپس گرفته شود، کلید شهر بصره را واگذار خواهد کرد که این نشان از اهمیت موضوع دارد.



سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر قهرمان است.



