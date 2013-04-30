حاشیه و بافت فرسوده شهر کرمان در معرض مشکلات اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله موحد عصر دوشنبه در اولین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان در سال جاری افزود: رسالت شورا پیشگیری ، رصد جغرافیای جرم استان و برنامه ریزی در جهت کاهش جرائم با تکیه بر امور انتظامی ، امنیتی و فرهنگی است.

وی گفت: در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان ، تمرکز و اولویت بر روی مباحث انتظامی، امنیتی، انضباطی و فرهنگی باشد.

وی حواشی شهر و بافت های قدیمی را محیط بی دفاع اجتماعی شهر ذکر کرد و اظهار داشت: بسیاری از مشکلات حاشیه نشینی در مرکز شهر و دیگر نقاط تبلور پیدا می کند و باید برای کاهش میزان حواشی حاشیه نشینی برنامه ریزی کرد.

دادستان کرمان یادآور شد: شکل گیری حواشی شهر بر اثر تعارض با قانون است و تصرف غیر قانونی اراضی دولتی و یا تغییر کاربری این اراضی بدون اخذ مجوزهای لازم ادارات مربوطه،عامل پیدایش سکونتهای غیر رسمی و زایش محمل جرمهای خیابانی است.

وی تاکید کرد: برخورد با اینگونه مسائل نیازمند یک عزم ملی و در سایه برنامه ریزی امکان پذیر است.

