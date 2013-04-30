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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۰:۰۹

موحد خبر داد:

حاشیه و بافت فرسوده شهر کرمان در معرض مشکلات اجتماعی

حاشیه و بافت فرسوده شهر کرمان در معرض مشکلات اجتماعی

کرمان - خبرگزاری مهر: دادستان عمومی و انقلاب کرمان با اشاره به لزوم پیشگیری از جرایم گفت: حاشیه شهر و بافت فرسوده شهر کرمان در معرض مشکلات اجتماعی قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله موحد عصر دوشنبه در اولین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان در سال جاری افزود: رسالت شورا پیشگیری ، رصد جغرافیای جرم استان و برنامه ریزی در جهت کاهش جرائم با تکیه بر امور انتظامی ، امنیتی و فرهنگی است.

وی گفت: در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان ، تمرکز و اولویت بر روی مباحث انتظامی، امنیتی، انضباطی و فرهنگی باشد.

وی حواشی شهر و بافت های قدیمی را محیط بی دفاع اجتماعی  شهر ذکر کرد و اظهار داشت: بسیاری از مشکلات حاشیه نشینی در مرکز شهر و دیگر نقاط تبلور پیدا می کند و باید برای کاهش میزان حواشی حاشیه نشینی برنامه ریزی کرد.

دادستان کرمان یادآور شد: شکل گیری حواشی شهر بر اثر تعارض با قانون است و تصرف غیر قانونی اراضی دولتی و یا تغییر کاربری این اراضی بدون اخذ مجوزهای لازم ادارات مربوطه،عامل پیدایش سکونتهای غیر رسمی و زایش محمل جرمهای خیابانی است.

وی تاکید کرد: برخورد با اینگونه مسائل نیازمند یک عزم ملی و در سایه برنامه ریزی امکان پذیر است.
 

کد مطلب 2043709

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