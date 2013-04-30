فرنگی کاران صبای قم اولين پيروزي را برابر هیئت خوزستان جشن گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت صباي قم با هیئت خوزستان در تنها دیدار باقی مانده از پیکارهای دور رفت مسابقات لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه های کشور تنها فرصت باقي مانده شاگردان روح‌الله ميكائيلي در تيم صباي قم براي کسب اولین پیروزی در نيم فصل اول اين رقابت‌ها بود.

کشتی گیران فرنگی کار تیم صبای قم در تنها دیدار باقی مانده خود از نیم فصل نخست لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه های کشور به اهواز سفر کرده و شامگاه دوشنبه نهم ارديبهشت ماه با تمام توان خود در این دیدار به مصاف تیم هیئت خوزستان رفتند و اولين پيروزي اين فصل را به نام خود ثبت كردند.

در حالی که چهارمین هفته مسابقات لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه ها کشور با یک شکست دیگر برای تیم کشتی فرنگی صبای قم همراه بود، این تیم در تنها دیدار باقی مانده از لیگ برتر این فصل در پی کسب نخستین پیروزی خود در چهار وزن به برتري رسيد و در سه وزن نتيجه را واگذار كرد.

در واقع از دور رفت پیکارهای فصل جاری مسابقات لیگ دسته برتر کشتی فرنگی قهرمانی باشگاه‌های کشور یک دیدار باقی مانده بود که طی آن صبای قم در دیداری حساس و سرنوشت ساز در میهمانی تیم هیئت خوزستان به میدان رفت و چهار بر سه صاحب برتري شد.

تیم کشتی فرنگی صبای قم در هفته نخست پیکارهای این فصل لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور در دیداری خانگی میزبان تیم کشتی فرنگی پرسپولیس تهران بود که در پایان جدالی حساس و نفس‌گیر با نتیجه پنج بر دو به تیم میهمان خود باخت.

اين در حالي است كه دیدار هفته دوم فصل جاری لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌هاي كشور نخستین بازی خارج از خانه تیم کشتی فرنگی صبای قم بود دیداری که برابر تیم هیئت کشتی فارس به میدان رفت و سرانجام با نتیجه نزدیک چهار بر سه آن را واگذار كرد.

اما صباي قم دیدار هفته چهارم خود را در خانه برابر تیم مطرح و صدرنشین لیگ برتر یعنی فولاد ماهان اصفهان برگزار كرد که در این دیدار با منتخبی از جهان رقابت کرده و در نهایت با نتیجه پنج بر دو مغلوب حریف شد و سومين باخت اين فصل را پذيرفت.

فرنگی‌کاران صبای قم در هفته سوم باید به میهمانی تیم هیئت کشتی استان خوزستان می رفتند و در حالی که امید داشتند تیم هیئت خوزستان را در خانه خود و برابر تماشاگران طرفدار این تیم مغلوب کنیم، این بازی لغو شد و نهم ارديبهشت به انجام رسيد و صبا با اين پيروزي به رسيدن به رده‌هاي بالاي جدول در نيم فصل دوم ليگ برتر كشتي فرنگي اميدوار شد.

در فصل جاری مسابقات لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه های کشور تیم های کشتی فرنگی هیئت خوزستان، صبای قم، فولاد ماهان اصفهان، هیئت فارس و پرسپولیس تهران حضور دارند که نیم فصل دوم را از نیمه دوم فروردین ماه برگزار می کنند.

در مسابقه با هيئت خوزستان، مسلم نادری خادم در وزن 55 کیلوگرم، وحید بابایی جعفری در وزن 74 کیلوگرم، مهدی عسکری زاده در وزن 84 کیلوگرم و عباس نوري در وزن 120 کیلوگرم كشتي‌گيران موفق صبا بودند كه حريفان را شكست دادند.

