به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خواجه سروی امروز در همایش روسای دانشگاهها به برخی مباحث انتخاباتی در دانشگاهها اشاره کرد و گفت: رویکرد دانشگاهها به انتخابات کاملا ابتکارانه است و دانشگاهها با هدف ایفای نقش در این زمینه با همکاری دانشجویان شور و نشاط انتخابات را افزایش داده اند.

وی ادامه داد: اما برای افزایش بیشتر شور انتخاباتی لازم است فعالیت های انتخاباتی با همکاری معاونت فرهنگی و روابط عمومی وزارت علوم رسانه ای شود.

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم با بیان اینکه تعامل این معاونت با تشکل ها نسبتا خوب است، خطاب به روسای دانشگاهها تاکید کرد که به تقاضاهای تشکل ها برای همکاری بیشتر و افزایش فعالیت توجه شود.

وی همچنین در خصوص حضور کاندیداهای مورد تایید نظام در دانشگاهها برای ارائه برنامه های علمی خود، اظهار داشت: کاندیداهای مورد تایید نظام می توانند در جلسات دانشجویی مورد سئوال واقع شده و برنامه هایشان به چالش کشیده شود.

خواجه سروی اظهار داشت: اما برای حضور کسانی که بعد از سخنرانی مقام معظم رهبری در نمازجمعه خرداد 88 باز هم بر مواضع باطل خود اصرار داشتند در دانشگاهها و ارائه برنامه هایشان خط قرمز خواهیم داشت و به عبارت دیگر فتنه گران 88 جایی برای حضور در دانشگاه ندارند.