آزمایشگاه فرآورده های سلولزی گرگان تایید صلاحیت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نوروزی صبح سه شنبه در نشست با هیات رئیسه کمیته فنی متناظر تدوین استانداردهای چوب و الوار کشور با بیان این مطلب که در صورت ارائه درخواست و نیز فراهم سازی الزامات و ضوابط مربوطه، آزمایشگاه چوب دانشگاه منابع طبیعی توسط استاندارد تایید صلاحیت خواهد شد، هدف از این کار را آزمون نمونه های تولیدی استان در این آزمایشگاه دانست.

وی طی این نشست که به منظور بررسی عملکرد و نیازمندیهای کمیته فنی متناظر چوب و الوار کشور برگزار شد، استقرار این کمیته را در گلستان، یک امتیاز خوب برای استان دانست و قول مساعد داد در جهت حل مشکلات مالی کمیته از هیچ تلاشی فروگذار نکند.

دبیر شورای استاندارد ضمن تاکید بر مشارکت کمیته در امر تدوین استانداردهای ملی، از واحد آموزش خواست تا نسبت به ارسال مدارک جهت صدور پروانه کارشناسی استاندارد برای اساتید و هیات علمی دانشگاه بویژه دانشکده مهندسی چوب با درجه استاد تمام اقدام کنند.

در ادامه مسئول آموزش و پژوهش استاندارد گلستان خواستار سرعت عمل کمیته در پاسخگویی به پیش نویس های ارسالی از سوی سازمان بین المللی استاندارد شد و اظهار امیدواری کرد با مشارکت فعالانه تر کمیته و نیز اظهار نظرهای کارشناسانه، در سال جاری شاهد ارتقاء سطح کمیته از o به p باشیم تا بتوانیم جایگاه کشور را از عضویت معمولی به عضو اصلی با حق رای ارتقاء دهیم.

حمیدرضا عالیشاهی استان گلستان را دارای پتانسیل علمی بالایی در زمینه چوب و الوار دانست و بر این اساس پیشنهاد نمود منبعد جلسات کمیته ملی تدوین استانداردهای چوب در استان برگزار شود.