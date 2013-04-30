به‌ گزارش خبرگزاری مهر، اين بسته‌ آموزشي شامل لوح فشرده نرم‌افزار آموزش نماز با عنوان «نماز، زيباترين نيايش» با تدريس استاد موسوي بلده به همراه کتاب آموزش صحيح و زيبا خواندن نماز اثر ابوالفضل علامه در 5000 نسخه به‌منظور آموزش عموم مردم عرضه شده است.

در بسته آموزشي چند‌ رسانه‌اي «صحيح و زيبا‌ خواني نماز» كه به همت سازمان دارالقرآن چاپ و توزيع شده است، صحيح خواني نماز توسط استاد موسوي بلده به همراه قرائت و ترجمه كامل سوره‌هاي حمد و توحيد و اذكار نماز به همراه برخي از احكام فقهي صورت پذيرفته است.

بسته‌ آموزشي چند‌ رسانه‌اي «صحيح و زيبا‌ خواني نماز» در 5000 نسخه چاپ و در مناطق محروم كشور به صورت رايگان توزيع شده است.

همچنين در اين نرم افزار، چند دوره قرائت آموزش اذان، اقامه و نماز توسط اساتيدی همچون عباس سليمي، بهروز ياريگل، امير آقايي، معتز آقايي، موسي صفي‌خاني، سعيد طوسي و حسين سعيديان آموزش داده شده است.

افرادی كه علاقه‌ دارند با صحيح و زيبا خواني آشنا شوند و يا نوجواناني كه قصد دارند نماز خواندن را شروع كنند، بسته آموزشي چند رسانه‌ای صحيح خواني نماز براي آنها بسيار مفيد است.

گفتني است، اين بسته‌ها با هدف آموزش داوطلبان در مناطق محروم و همچنين افرادي که شرايط شرکت در کلاس‌هاي حضوري را ندارند توسط سازمان دارالقرآن الکريم تهيه و تدوين شده است و همچنين از طريق ادارات‌کل تبليغات اسلامي استان‌ها و انتشارات بصائر در تهران قابل دسترسي است.

