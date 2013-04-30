بررسی پرونده 8 متقاضی اخذ پروانه بهره برداری معدن در شاهرود

مهدی بندرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، پیرامون مصوبات دومین جلسه ستاد توسعه معدن شهرستان شاهرود اظهار داشت: در این جلسه پرونده هشت متقاضی که با دریافت پروانه اکتشاف، متقاضی پروانه بهره برداری بودند و بعضا در خصوص استعلام ها از دستگاه های اجرایی، زیرساختها و نظام مهندسی معدن دچار مشکلاتی بودند و نیازمند تعاملات مناسبت تری بودند تصمیمات لازم اتخاذ شد و مهلت های مقرر برای متولیان امر و بعضا خود متقاضیان که مکلف بودند مدارکی را به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان تحویل دهند تعیین شد.

وی افزود: در جلسات آتی مجددا این پرونده ها مورد بررسی قرار می گیرد تا هر چه سریعتر پروانه متقاضیان صادر شود و به صورت رسمی و قانونی کارشان را انجام دهند.

اداره صنعت، معدن و تجارت و سازمان محیط زیست با هم به تفاهم برسند

معاون استاندار سمنان گفت: در جلسه ستاد توسعه معدن استان که اخیرا در سمنان برگزار شد مصوبات طرح توسعه معادن به تصویب رسیده است و باید با نظارت لازم بر عملکرد معادن بتوانیم به بهترین شکل بهره برداری های لازم از این ذخایر خدادادی صورت گیرد.

بندرآبادی افزود: ما دنبال این هستیم که کارها در این زمینه با سرعت و دقت لازم پیش برود و مهم ترین مسئله هم در حال حاضر این است که اداره صنعت، معدن و تجارت و سازمان محیط زیست با هم به تفاهم برسند تا بدانند حدو مرز کارهایشان تا کجاست و اینگونه از بروز مشکلاتشان جلوگیری کنند.

وی گفت: اداره صنعت، معدن و تجارت باید تفاهم نامه های خود را بر اساس طرح مناطق چهارگانه اداره محیط زیست اعلام کند و این طور به نظر می رسد که اختلاف این دو سازمان به نوع نگرش آنها مربوط می شود که شاید در بعضی مواقع سازمان محیط زیست کار اداره صنعت معدن و تجارت را نوعی تخریب گری می بینند در صورتی که معدن کارش تولید ثروت است نه تخریب ثروت.

توسعه معادن، تولید ثروت را در پی دارد

فرماندار ویژه شهرستان شاهرود تصریح کرد: ما میتوانیم از طریق توسعه معادن، تولید ثروت کنیم و مقداری از نیازهای جامعه را برطرف نماییم که این امر با تقویت این بخش و در نظر گرفتن مناطق چهارگانه یا حفاظت شده محیط زیست امکان پذیر است.

بندرآبادی همچنین آمار اداره صنعت، معدن و تجارت را بعد از اعلام تفاهم نامه این گونه عنوان کرد که از 200 مورد استعلام شده 170 مورد با موافقت و 40 مورد هم با مخالفت روبرو شده است که 38 مورد آن داخل مناطق چهارگانه و 2 مورد آن هم خارج از مناطق چهارگانه قرار گرفته بود که البته سازمان محیط زیست هم با ارائه یک سری راه کارها حمایت های لازم را از معادن انجام داده است.

وی در خاتمه با بیان اینکه منظور از مناطق چهارگانه پارک ملی، پناهگاه حیات وحش، سکونت گاه های انسانی، جاده اصلی، رودخانه ها و ...است اظهار داشت: این مناطق شامل منطقه توران با یک میلیون و 500 هزار هکتار وسعت نیز می شود که محیط زیست تابلوهایی را به همین منظور در این مناطق نصب کرده تا از این طریق حدود کار معادن نیز مشخص شود.