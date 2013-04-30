هدايت آبهاي سطحي در باغستان/ عمران شهري شدت گرفت

محمدصادق كوليوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستاي بهسازی و گسترش عملیات آسفالت و جدولگذاری شهر از سوي شهرداري اقدامات ويژه اي براي ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و ايجاد زمينه هاي رضايت مندي آنها در حال اجرا است.

وي افزود: در اين زمينه بيش از 15 هزار متر جدولگذاری از نوع نهر، کانیوو، کفپوش و جدول در سطح شهر باغستان انجام شده و در حال اجرا است.

اين مسئول عنوان كرد: یکی از رویکردهای اصلی شهرداری در سنوات اخیر به علت نامساعد بودن جداول معابر و رفیوژها ساماندهی و نوسازی جداول است که با حرکت جهشی رو به جلو برنامه ریزی شده است.

كوليوند ادامه داد: يكي از مسائل مهم در شهرها به خصوص در فصل زمستان و زمان بارش برف و باران، هدایت آبهای سطحی است كه مديران شهري همواره در صدد رفع اين مشكل هستند.

شهردار باغستان شهرستان شهريار يادآور شد: هدايت آبهاي سطحي از جمله خروجی های مهم طرح جدولگذاری و پیاده روسازی است، درو اقع وجود جدول در ساختار و المان شهری یکی از مصالح و عناصر معمول شهر شمرده می شود و این ساختار جایگاه خاص و کار آمدی در مبلمان شهری دارد.