روغن در ایلام داغ شد/ 14 تن روغن نباتی در ایلام کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، در سالهای اخیر متاسفانه همواره موجهای گرانی در یک کالای خاص ضربات سختی به پیکره اقتصادی خانواده های نقاط محروم از جمله ایلام وارد کرده است و مردم مجبور هستند بیشتر درآمد خود را صرف خرید کالاهای ضروری حتی به قیمت بالا کنند.

بعد از برنج و مرغ و...حالا روغن نباتی موجی از تشویش و نگرانی بین مردم استان ایجاد کرده است که برای به دست آوردن روغن نباتی حاضر هستند هزینه های چند برابر پرداخت کنند.

متاسفانه باید گفت هزینه های بالای زندگی از یک طرف و درآمد کم از طرف دیگر در استان ایلام باعث فشار زیاد به مردم شده است زیرا عدم توان مالی مردم برای خرید کالا آنها را بیشتر به این سمت سوق می دهد و در واقع آنچه که در استان ایلام می گذرد در واقع یک نوع زندگی حداقلی است که در حال حاضر با گران شدن کالاهای اساسی ادامه روند این زندگی حداقلی نیز از مردم گرفته شود.

در حال حاضر روغن نباتی به عنوان یک کالای اساسی در زندگی روزمره در استان ایلام کمیاب شده است و مردم برای خرید نیز گاهی صف می کشند که جای بسی تاسف است و بدتر از آن احتکار ورغن نباتی در استان است که واقعا در همه نقاط استان وجود دارد.

در همین راستا سربازان گمنام امام زمان (عج) در یک اقدام اطلاعاتی 14 تن روغن نباتی جامد و مایع در یکی از انبارهای شهر ایلام کشف و ضبط کردند.

به گفته مدیر کل تعزیرات حکومتی استان ایلام ماموران شعبه سیار تعزیرات حکومتی با همکاری ماموران انتظامی اقدام به دستگیری محتکران کردند.

علیرضا زرگوش گفت: در اولین فرصت روغن های ضبط شده در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

وی افزود: با کسانیکه در شرایط موجود بازار اقدام به احتکار کالاها می کنند برخورد شدید قانونی صورت می گیرد و میزان ارزش اقتصادی این 14 تن روغن نباتی جامد و مایع 496 میلیون ریال برآورد شده است.

زرگوش گفت: در روزهای اخیر در بازرسی های صورت گرفته نیز شش تن دیگر روغن نباتی جامد و مایع در سطح شهر ایلام کشف و ضبط شده است.