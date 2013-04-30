به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال شموشک نوشهر که یکی از اولین تیم های خصوصی فوتبال ایران بود و سابقه حضور در لیگ برتر را دارد، چند سال اخیر را با مشکلات ریز و درشت فراوانی پشت سرگذاشته و به دلیل مشکلات مالی که داشت به رقابتهای لیگ دسته دوم سقوط کرد. نوشهری‌ها در شرایطی به این حال و روز گرفتار شده اند که بازیکنان زیادی را به فوتبال ایران معرفی کرده‌اند.

محمد رویانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس که از زمان حضورش در این باشگاه تلاش کرده فعالیت‌های سرخپوشان را گسترش دهد، در تازه ترین اقدام خود امتیاز تیم شموشک نوشهر را به نام باشگاه پرسپولیس خریداری کرده و قرار است این تیم با همین نام به عنوان یکی از تیم های زیر مجموعه پرسپولیس در نوشهر به فعالیت‌هایش ادامه دهد.

مسئولان باشگاه پرسپولیس که به استعدادیابی و کشف بازیکنان مستعد در خطه شمال اعتقاد خاصی دارند، قصد دارند از ظرفیت تیم شموشک به عنوان پایگاه استعدادیابی سرخپوشان در شمال کشور استفاده کنند. رویانیان امتیاز قطعی شموشک را خریداری کرده و قرار است بزودی فعالیت های این تیم زیر نظر مجموعه مدیریت باشگاه پرسپولیس آغاز شود.