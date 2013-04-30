آغاز ششمین دوره گشت تحقیقاتی اقیانوس شناسی در تنگه هرمز

دکتر وحید چگینی در حاشیه همایش خلیج فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به زمینه های تحقیقاتی این گشت اقیانوس شناسی اظهار داشت: در این گشت نیز همانند دوره های قبلی تحقیقاتی در حوزه های فیزیک دریا، شیمی دریا، زمین شناسی دریا و زیست شناسی دریا انجام خواهد شد.

وی همچنین ادامه داد: در این گشت تحقیقاتی اقدام به نمونه برداری های دریایی خواهد شد که از آن جمله می توان به جمع آوری نمونه های آب دریا و نمونه برداری از رسوبات دریایی اشاره کرد.

رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی مطالعه بر روی پارامترهای دریایی را از دیگر زمینه های تحقیقاتی این گشت نام برد و یادآور شد: در این تحقیقات همچنین مغزه گیری هایی از کف دریا گرفته خواهد شد که به زیستگاه بوشهر برای مطالعات بعدی فرستاده خواهد شد.

رئیس موسسه اقیانوس شناسی همچنین با اشاره به آغاز مطالعات نمونه گیری های گشت های تحقیقاتی 5 دوره قبل اضافه کرد: این مطالعات بر روی داده های به دست آمده از تحقیقات دوره های قبل آغاز شده است و شناخت بیشتری نسبت به خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان ارائه می دهد.

وی همچنین با اشاره به کاربردهای این مطالعات خاطر نشان کرد: این مطالعات در تهیه اطلس ها و نقشه ها کاربرد دارد ضمن اینکه ما را در ارائه مدل سازی های دقیق تر نسبت به حوزه خلیج فارس آگاه می کند.

چگینی با ابراز امیدواری از اینکه نتایج اولیه این تحقیقات تا پایان سال جاری عرضه شود، تاکید کرد: علاوه بر گشت های تحقیقاتی اقیانوس شناسی می توان پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد و دکترا را نیز به این سمت سوق داد.