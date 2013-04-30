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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۲:۳۳

حجت الاسلام متهور ملكي اعلام كرد:

نصب بنر تقدير از مسئولان به اسم سپاه و جامعه بسيج روحانيون غيرقانوني است

نصب بنر تقدير از مسئولان به اسم سپاه و جامعه بسيج روحانيون غيرقانوني است

قدس - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در سپاه ناحیه شهرستان قدس، نصب بنر برای تقدیر و تشکر از مسئولان به اسم سپاه و جامعه بسیج روحانیان را غیرقانونی دانست و یادآور شد: سپاه هیچ تعهدی نسبت به تبلیغات بنر در سطح شهر بر عهده ندارد و افراد طبق قانون باید جوابگو باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا علی متهور ملکی در نشست خبری امروز که به مناسبت هفته معلم و هفته عقیدتی سیاسی در کانون بسیج شهرستان قدس برگزار شده بود، اظهار داشت: تاکنون بیش از 40 نشست سیاسی در شهرستان قدس برگزار شده است.

وي افزود: براي انتخابات آتي نيز با هدف افزایش بینش، بصیرت و شاخصه های اعتقادی اعضا بسیج و تمامی مردم  جلسات مختلفي در قالب گفتمانها برگزار مي شود.

اين مسئول عنوان كرد: تثبیت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران  بستگی به حضور  مردم در صحنه دارد و سپاه برای تحقق این امر تمامی تلاش خود را برای ترغیب مردم به کار خواهد بست.

متهورملكي، دخالت سپاه در انتخابات را همانند دوره های قبل ممنوع اعلام و عنوان کرد : هیچ یک از افراد مرتبط با سپاه و اعضا فعال بسیج حق تبلیغ و تشویق کاندیدای خاصی را ندارند و نمی توانند در این امر ورود كنند.

                                             

نماینده ولی فقیه در سپاه ناحیه شهرستان قدس‌، نصب بنر برای تقدیر و تشکر از مسئولان به اسم سپاه و جامعه بسیج روحانیان را غیرقانونی دانست و یادآور شد: سپاه هیچ تعهدی نسبت به تبلیغات بنر در سطح شهر بر عهده ندارد و افراد طبق قانون  باید جوابگو باشند.

وي به شاخصه های فرد اصلح برای حضور در انتخابات نیز پرداخت و گفت: ولایتمداری، خدمت گذاری صادق و توجه به اصول احکام دینی از شاخصه های فرد اصلح است که باید به این موارد توجه داشت.

اين مسئول از برگزاری همایش بزرگ ويژه هفته معلم در روز پنجشنبه و نشست حلقه های صالحین در روز جمعه هفته جاري خبر داد.

کد مطلب 2043752

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