جزئیات اجرای مصوبه طرح مهر آفرین ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، بر اساس این بخشنامه استخدام از محل مجوزهای صادره با رعایت سهیمه های قانونی ایثارگران و معلولین و اعتبارات مصوب صورت می گیرد.



همچنین استخدام افراد قراردادی در سقف 10 درصد سهمیه تخصیص یافته و سایر افراد (نخبگان، قهرمانان ورزشی، حافظان قرآن، مامور حراست، مسئول گزینش و پستهای حساس و کلیدی و استخدام در مناطق کمتر توسعه یافته و ...) در سقف 5 درصد سهیمه تخصیص یافته با رعایت ماده (57) قانون برنامه پنجم توسعه، اعتبارات مصوب و در قالب سهیمه مشخص شده امکان پذیر می باشد. همچنین تبدیل وضع نیروهای قراردادی انتقالی موضوع بندهای (13) و (14) تصویبنامه مذکور، براساس ساز و کار تعیین شده در این بند و با رعایت مجوزهای استخدامی و اعتبارات مصوب امکان پذیر است.



3- به کارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد کار معین (مشخص) ، براساس تبصره ذیل ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند «هـ» ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه و بارعایت اعتبارت مصوب صورت می گیرد.



4.کلیه فرآیند های استخدامی نظیر انتشار آگهی استخدام، تهیه سئوالات آزمون، برگزاری آزمون استخدامی و اعلام نتایج آزمون با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استانداری انجام می پذیرد و مسئولیت اقدامات و فعالیت‌های اداری واستخدامی و انطباق آنها با قوانین و مقررات برعهده آنان می باشد.



5.درخصوص تبدیل وضع نیرو‌های قراردادی به استناد رای (555) هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رعایت حداقل مدارک تحصیل پیش بینی شده برای استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری الزامی است.



6.استخدام ایثارگران صرفا با رعایت بندهای «الف» و «و» ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه و قوانین خاص ایثارگران امکانپذیراست.



7.در مورد سهمیه های استخدامی مربوط به داوطلبان بومی، بومی شامل افرادی می شود که حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشند:



الف)محل تولد داوطلب با استان موردتقاضا برای استخدام یکی باشد.



ب) حداقل پنج سال از سنوات تحصیلی داوطلب( ابتدایی راهنمایی یا دبیرستان) به صورت پیوسته در استان مورد تقاضا طی شده باشد.



ج) همسر و فرزندان پرسنل نیروهای مسلح که استان محل تولد همسر یا پدر( شاغلین نیروهای مسلح) در استان مورد تقاضای شغل باشد و یا محل سکونت کنونی آنان (درخصوص بازنشستگان نیروهای مسلح) در استان مورد تقاضای شغل باشد.



د) فرزندان و همسران کارکنان رسمی، پیمانی و نیروهای قراردادی که در اجرای مصوبات «کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران» بهاستان موردتقاضا برای استخدام منتقل شده‌اند.



و) آن دسته از افرادی که حداقل سه سال تمام سابقه کار تمام وقت دردستگاه‌های اجرایی استان مورد تقاضا برای استخدام، با پرداخت حق بیمه داشته باشد.



تبصره : اولویت انتخاب داطلبان با بومی شهرستان می باشد و در صورتی که داوطلب بومی شهرستان حد نصاب لازم برای قبولی را کسب نکرده باشد از داوطلبان بومی سایر شهرستان های استان در صورت شرکت در آزمون مربوط به آن محل انتخاب می گردند .



استخدام افراد قراردادی در سقف 10 درصد سهمیه تخصیص یافته و سایر افراد از جمله نخبگان قهرمانان ورزشی و ..... در سقف 5 درصد سهمیه تخصیص یافته در قالب سهمیه تخصیص یافته امکان پذیر است.



بر اساس این بخشنامه، به کارگیری نیروی انسانی در قالب انجام کار معین و با رعایت اعتبارات مصوب صورت می گیرد.

