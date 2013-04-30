برگزاری آیین اردیبهشت تئاتر در پیشوا

امیر حسین طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اردیبهشت تئاتر امسال شهرستان پیشوا با اجرای دو نمایش "به همین سادگی" و "جگر هندی" و با همكاری گروه های نمایشی آغاز شده است.

وی عنوان كرد: جشن اردیبهشت تئاتر امسال شهرستان با همكاری دو گروه نمایشی سیاه و سفید و ستایش و با اجرای نمایشهای "به همین سادگی" و نمایش طنز "جگر هندی" از روز شنبه هفتم اردیبهشت ماه آغاز شده و تا پنج شنبه دوازدهم اردیبهشت ادامه دارد.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پیشوا با بیان اینكه توجه به مقوله تئاتر یكی از وظایف اداره ارشاد است، افزود: این آیین نقطه عطفی در تاریخ هنر پیشوا خواهد بود که علاوه بر تجلیل از پیشکسوتان تئاتر این دیار، ظرفیتهای هنرمندان تئاتر استان را نیز به همگان معرفی می كند.

وی با اشاره به نوپا بودن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پیشوا تصریح كرد: تمام تلاش خود را برای رفع موانع کرده و امیدواریم بتوانیم زیرساختهای لازم برای بهتر برگزاری شدن این مراسم را در سالهای آتی فراهم آوریم.

گفتنی است، نمایش به همین سادگی و جگر هندی از ساعت 17 الی 18 به اجرا در می آید.