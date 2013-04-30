  1. استانها
  2. تهران
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۰:۵۷

طاهری به مهر خبر داد:

برگزاری آیین اردیبهشت تئاتر در پیشوا

برگزاری آیین اردیبهشت تئاتر در پیشوا

پیشوا - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پیشوا اظهار داشت: آیین اردیبهشت تئاتر شهرستان پیشوا با همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان در حال اجراست.

امیر حسین طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اردیبهشت تئاتر امسال شهرستان پیشوا با اجرای دو نمایش "به همین سادگی" و "جگر هندی" و با همكاری گروه های نمایشی آغاز شده است.

وی عنوان كرد: جشن اردیبهشت تئاتر امسال شهرستان با همكاری دو گروه نمایشی سیاه و سفید و ستایش و با اجرای نمایشهای "به همین سادگی" و نمایش طنز "جگر هندی" از روز شنبه هفتم اردیبهشت ماه آغاز شده و تا پنج شنبه دوازدهم اردیبهشت ادامه دارد.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پیشوا با بیان اینكه توجه به مقوله تئاتر یكی از وظایف اداره ارشاد است، افزود: این آیین نقطه عطفی در تاریخ هنر پیشوا خواهد بود که علاوه بر تجلیل از پیشکسوتان تئاتر این دیار، ظرفیتهای هنرمندان تئاتر استان را نیز به همگان معرفی می كند.

وی  با اشاره به نوپا بودن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پیشوا تصریح كرد: تمام تلاش خود را برای رفع موانع کرده و امیدواریم بتوانیم زیرساختهای لازم برای بهتر برگزاری شدن این مراسم را در سالهای آتی فراهم آوریم.

گفتنی است، نمایش به همین سادگی و جگر هندی از ساعت 17 الی 18 به اجرا در می آید.

کد مطلب 2043755

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها