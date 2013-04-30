به گزارش خبرگزاری مهر، اهل قلم و علاقه‌مندان فارسی‌زبان، با تحولات ادبیات آلمانی در کشورهای آلمان، اتریش و سوئیس تا حدودی آشنا شده و در طول دهه‌‌های گذشته، آثار نویسندگان و شاعران این کشورها را خوانده‌ و به سیر این تحولات واقف شده‌اند. امروز این علاقه‌مندان نیاز دارند با نویسندگان این کشورها بیشتر آشنا شوند و تبادل اندیشه و تجربه در حوزه‌ ادبیات و فلسفه برای مردم ایران و کشورهای آلمانی زبان فراهم شود.

گمان می‌رود هنوز هم نیاز است برنامه‌های گسترده‌تری برای برای شناخت ادبیات امروز آلمانی‌ برپا شود. به همین مناسبت مرکز فرهنگی شهر کتاب هم‌زمان با ایام نمایشگاه کتاب در تهران، در سومین سال متوالی نشستی را با حضور نویسندگان آلمانی، سوئیسی و اتریشی برگزار خواهد کرد.



این نشست روز سه‌شنبه 17 اردیبهشت از ساعت 16:30 با عنوان «یک زبان ـ سه سرزمین» به بررسی ادبیات امروز آلمانی زبان اختصاص دارد که با حضور لاریسا بوهنینگ از آلمان، اورزولا پریس از سوییس و برونو پیزک از اتریش در مرکز فرهنگی شهرکتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم، پلاک 8 برگزار می‌شود.